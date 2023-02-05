Кто бы мог подумать, но первой страной, отправившей Leopard 2 из своего танкового парка, оказалась заокеанская Канада.
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А сообщила о многоожидаемой посылке никто иной, как министр обороны северной страны - Анита Ананд.
Leopard 2. Источник фото: yamal-media.ru
Самолет ВВС Канады уже вылетел с военной базы в окрестностях Галифакса и держит свой путь в Европу. Как сообщила Ананд, этот танк немецкого производства - первый Леопард, который получит Украина. Кроме того, сообщается, что это один из четырех танков, которыми поделится Канада с восточноевропейской республикой. Кроме боевых бронированных машин, Украина получит большое количество снарядов для танка и запасные части, а военнослужащие, изъявившие желание стать танковым экипажем, пройдут всеобъемлющее обучение.
В пресс-службе канадского правительства сделали заявление, что с начала февральских событий официальный Киев получил помощи, оцениваемой в 5 миллиардов американских долларов. Сюда вошла финансовые, военные и другие поставки.
Кроме того, канадские вооруженные силы на безвозмездной основе отдадут украинской армии около 200 БТР Senator, NASAMS с противоракетами, гаубицы "три топора" - M777 и другое вооружение.