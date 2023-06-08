По мнению медицинского специалиста с Украины Евгения Комаровского местным жителям в срочном порядке необходимо покупать таблетки для дезинфекции

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Окончательный выход из строя плотины Каховской ГЭС представляет для Одессы реальную угрозу и большей части прибрежной Украины. Своим виденьем на текущую ситуацию поделился популярный украинский телеведущий и врач, имеющий учёную степень кандидата медицинских наук - Евгений Комаровский. Могут пострадать и страны НАТО, такие, как Румыния и Болгария.

реклама

Известно точно, что бурными водяными потоками размыты территории кладбищ, туалетов, компостных ям, канализационных коммуникаций, свалок различного мусора, ферм с опасными химикатами. Кроме того из-за осушения русла реки появились невообразимые массы погибшей рыбы и речных обитателей в размере до нескольких сотен тысяч тонн. И вся эта сверхядовитая смесь отправилась в Чёрное море примерно в 100 км от Одессы.





Источник фото: rtvi.com





Теперь появилась некоторая вероятность, что Одесская область, Болгария и Румыния подвергнутся вспышкам холеры, брюшного типа и бесконечным вариациям кишечной палочки.

Известный доктор дал совет жителям одесского региона не задерживаться с закупками бутилированной воды, серьёзно кипятить проточную воду и запастись таблетками для обеззараживания.

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС затопленными оказались приблизительно несколько десятков посёлков и сёл Херсонской области, в том числе и сам Херсон.

Эксперты по экологии назвали текущий инцидент крупнейшим экологическим ЧП, способным "аукаться" в течение многих лет.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Известно, что из-за данного случая заметно подорожала пшеница и кукуруза.