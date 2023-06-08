Окончательный выход из строя плотины Каховской ГЭС представляет для Одессы реальную угрозу и большей части прибрежной Украины. Своим виденьем на текущую ситуацию поделился популярный украинский телеведущий и врач, имеющий учёную степень кандидата медицинских наук - Евгений Комаровский. Могут пострадать и страны НАТО, такие, как Румыния и Болгария.
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Известно точно, что бурными водяными потоками размыты территории кладбищ, туалетов, компостных ям, канализационных коммуникаций, свалок различного мусора, ферм с опасными химикатами. Кроме того из-за осушения русла реки появились невообразимые массы погибшей рыбы и речных обитателей в размере до нескольких сотен тысяч тонн. И вся эта сверхядовитая смесь отправилась в Чёрное море примерно в 100 км от Одессы.
Источник фото: rtvi.com
Теперь появилась некоторая вероятность, что Одесская область, Болгария и Румыния подвергнутся вспышкам холеры, брюшного типа и бесконечным вариациям кишечной палочки.
Известный доктор дал совет жителям одесского региона не задерживаться с закупками бутилированной воды, серьёзно кипятить проточную воду и запастись таблетками для обеззараживания.
В результате разрушения плотины Каховской ГЭС затопленными оказались приблизительно несколько десятков посёлков и сёл Херсонской области, в том числе и сам Херсон.
Эксперты по экологии назвали текущий инцидент крупнейшим экологическим ЧП, способным "аукаться" в течение многих лет.
Известно, что из-за данного случая заметно подорожала пшеница и кукуруза.