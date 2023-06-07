Во время дневных торгов на Чикагской бирже рост цен на пшеницу составил значительные 3,29%. При перерасчёте июльских цен за эту зерновую культуру цена доходила до 6,4 доллара за бушель. Чуть позже ценовой потолок упал до 6,28 долларов. Биржевыми новостями на тему продовольствия поделилось информационное агентство Bloomberg. По мнению издания "виновато" в росте продовольственных цен разрушение Каховской ГЭС.
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Помимо пшеницы "решила" подорожать и кукуруза, поднявшись в цене на 1,55% до 6,06 $.
Экспертное сообщество считает, что сегодняшние цены - это далеко не предел и ценовые скачки только набирают обороты.
Источник фото: gazeta.ru
Даже беря в расчёт расположение станции на значительном расстоянии от портов, занимающихся отгрузкой зерна по "зерновой сделке", подтопление территорий есть та самая угроза не только для гражданских и военных, но и для транспорта и логистических линий. По мнению Bloomberg могут пострадать и зернохранилища в купе с техникой, расположенной вниз по течению Днепра.
Сегодняшним утром стали поступать сообщения о выходе из строя плотины на Каховской ГЭС. В результате неконтролируемый поток воды смыл поля и разрушил инфраструктуру. Кроме того произошло подтопление населённого пункта Новая Каховка, находящегося в 5 км от гидроузла.