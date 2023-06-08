Для окончательного утверждения поправки депутатам нужно проголосовать ещё один раз

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Законодательный орган швейцарской республики Сенат одобрил поправку, согласно которой Берн может реэкспортировать вооружение странам, принимающим участие в боевых действиях. Проще говоря, альпийское государство, сохранявшее до этого момента нейтралитет 200 лет, может передать оружие Украине.

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О том, что правила реэкспорта швейцарского оружия нужно изменить в сторону смягчения - проголосовал Совет кантонов, играющий роль верхней палаты швейцарского парламента.





Швейцарский "Леопард". Источник фото: reuters.com





С этого момента, государства, покупающие технику производства Швейцарии, могут при соблюдении определенных условий совершать процедуру реэкспорта в страны, принимающие участие в боевых действиях. Совет кантонов одобрил такую практику сегодняшним днём, где 22 голоса высказались "за".

До среды нижняя палата как раз голосовала против такой поправки. Но для окончательного утверждения новых правил переголосовать нужно ещё раз.

Ранее официальный Берлин попросил Берн продать в армию ФРГ 25 танков "Леопард", заверив швейцарские власти в отсутствии намерения передать гусеничные машины на Украину.

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