Массовая атака беспилотных аппаратов на Москву в конце мая подразумевала нанесение ударов по домам, где проживали офицеры российской Службы внешней разведки. Такой информацией поделились журналисты телеканала NBC, ссылаясь на свои надёжные источники.
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Одним из таких авторитетных информаторов стал американский чиновник и сотрудник Конгресса. Похожего мнения придерживаются и сотрудники фирмы Strider Technologies, ведущей так называемую OSINT-деятельность.
Источник фото: rtvi.com
Правда вышеобозначенные собеседники не сообщили американским журналистам-расследователям об каком-то ущербе в ходе проведённых воздушных атак силами украинских дронов.
И как подтвердили свои слова эксперты Strider Technologies, предпринимавшаяся попытка не была случайной, как атака поразить богатые предместья города. Вовсе нет. Данная операция есть не что иное, как психологический удар.
30 мая в атаке на Москву принимали участие до 8 БПЛА. Официальные представители России обвинили в налёте Киев. На Банковой отвергли свою причастность к атакам.
А в Польше пару дней назад обнаружили обломки разведывательного дрона с надписями на кириллице.