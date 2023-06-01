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Дроны, атаковавшие Москву, похожи на прототип украинского дрона-камикадзе "Бобер"
С таким мнением выступил немецкий эксперт Юлиан Репке, обнаруживший сходство между "московскими" дронами и БЛА, продемонстрированным в телеграм-канале Игоря Лаченкова
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   Некоторые дроны, участвовавшие в воздушной атаке на Москву и Подмосковье, визуально похожи на прототип нового украинского барражирующего боеприпаса "Бобёр", считают в западных СМИ.

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   По мнению западных изданий, ссылающуюся на военных специалистов, на стыке майских дней украинец Игорь Лаченков в частном телеграм-канале опубликовал пост с изображением некого дрона с названием "Бобёр", купленного с помощью системы донатов для ГУР Украины. На собранные средства было заказано 5 таких БПЛА, с ценой за весь комплект в 20 млн. гривен.


Источник фото: topwar.ru


   Военный специалист из Германии Юлиан Репке посмотрев фотографии и видеоконтент, смог найти сходство между этим дроном и БПЛА-устройствами, атаковавшими Москву и ближнее Подмосковье. 

   Теперь по мнению Репке, у Украины есть два типа дронов, способных наносить дальние атаки: это беспилотник UJ-22 и цеха с производственной линией, способной в около промышленных масштабах выпускать БЛА, способные долететь до целей, расположенных на значительном удалении от места запуска. 

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   А тем временем российские ВС РФ с помощью атаки 52 дронов "Герань-2" нанесли массированный удар по Украине, в ходе которого вывели из строя самолёты. способные использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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#бпла бобёр #украинские дроны
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