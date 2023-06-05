Немецкие тяжело бронированные машины были замечены в танковой колонне, ведущей активные боевые действия в районе Новодонецкого

На ЛБС впервые обнаружены немецкие танки Leopard. Силы ВСУ пытаются проводить войсковые операции в квадрате населённого пункта Новодонецкое, ведя действия по обнаружению слабых зон и стыков в российской обороне. Если же такое место найдено, то в предполагаемой точке слабости стремительно наращивается точка приложения сил.

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Военный журналист Александр Ходаковский рассказал, что на Новодонецком направлении обнаружено не менее 30 единиц тяжело бронированных целей украинской армии, среди которых точно есть те самые ОБТ Leopard 2. Для российской стороны ситуация здесь наиболее трудная и потенциально опасная в своём негативном развитии.





Источник фото: topcor.ru





К тому же к точке напряжения продолжает выдвигаться вторая основная колонна украинской бронетехники, где украинский генералитет не сдерживает ресурсы ради достижения целей атаковать российскую оборону. В настоящий момент в этом квадрате кипит жаркий бой.

Украинское контрнаступление происходит на нескольких участках граничной зоны между ВСУ и ВС РФ. Часть украинских сил удалось отбросить.

Части же украинской армии удалось закрепиться в районе Новодонецкого, где силы ВСУ удерживают половину села.

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А тем временем часть украинских танкистов на британских ОБТ Challenger 2 учатся преодолевать защитные блоки "зубы дракона".