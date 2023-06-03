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В сети появились подтвержающие фото Су-24 ВСУ с дальнобойными ракетами Storm Shadow
Такая ракета способна пролететь более 500 километров на сверхнизких высотах с малой заметностью для сил ПВО
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   Совсем недавно в ВСУ появились ракеты малой заметности Storm Shadow, совместно производимые Британией и Францией. Но на Украине они оказались лишь только благодаря Островному государству. "Штурмовая тень" способна преодолеть 500 километров или немногим больше на предельно малых высотах. Единственный главный вопрос - сколько таких управляемых снарядов очутилось у украинской армии.

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   Предназначение ракеты различное, но запускается она лишь одним способом: пуском с воздушного носителя. На Украине единственным таким самолётом можно назвать советский Су-24М, соответствующим образом переоборудованный.

   Один такой фронтовой бомбардировщик попал в кадр. Сбоку от корпуса хорошо видны две Storm Shadow.


Источник фото: topwar.ru


   Немного истории: Су-24 разработан в Советском Союзе как тактический фронтовой бомбардировщик в 60-ых годах прошлого века и в следующем десятилетии был принят на вооружение ВС СА. Дальнейшим венцом развития стал Су-24М.

   У украинской армии таких машин на 2022 год было 14 единиц. И примерно 11 воздушных машин были поражены или выведены из строя с начала российской спецоперации. Так же в украинской авиации имеется и версия Су-24МР.

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   Последующая модернизация позволила использовать этот бомбардировщик как носитель Storm Shadow с помощью которых одной из первых целей стал тыловой Луганск. Спустя очень короткое время самолёты, атаковавшие столицу ЛНР были сбиты.

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#всу #storm shadow #су-24мр #су-24
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