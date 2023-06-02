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ВМС Украины информирует о выходе носителей "Калибров" в Чёрное море и последующих ракетных ударах
Украинское командование предполагает что удары нанесут сегодняшней ночью
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   О высокой вероятности ракетных ударов по Украине предупреждает пресс-служба украинских ВМС. Со слов официального представителя украинских ВМС Черноморский флот вывел в акваторию несколько носителей ракет морского базирования "Калибр".

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   Сейчас в открытом море несут службу 7 боевых единиц надводного состава. Из этих семи кораблей три обладают возможностью пуска "Калибров" залпом до 20 крылатых ракет. По версии пресс-офицера украинского командования сегодняшней ночью будет нанесён удар по восточноевропейской республике. До этого в ночных рейдах были задействованы ракеты воздушного базирования и БПЛА. 


Источник фото: tvc.ru


   И как минимум один носитель "Калибров" ходит по волнам Средиземного моря, но атака с настолько южного направления не планируется. Корабли, способные атаковать крылатыми ракетами "Калибр", есть и среди надводного состава Каспийской флотилии, но украинские аналитики "вычеркнули их из уравнения". Хотя до этого боевые судна из каспийского региона регулярно наносили удары по территории Украины. 

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   Последние 30 дней ВС РФ на регулярной основе совершают атакующие действия ракетами так называемых трёх сред: наземного, воздушного и морского базирования. Подключая по некоторым целям и удары БПЛА семейства "Герань". В качестве мишеней используются такие военные цели как склады, центры принятия решений и скопления живой силы и техники. Большой и лакомой целью считается американский ЗРК "Patriot", прикрывающий Киев.

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#вс рф #калибр #черноморский флот
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