О высокой вероятности ракетных ударов по Украине предупреждает пресс-служба украинских ВМС. Со слов официального представителя украинских ВМС Черноморский флот вывел в акваторию несколько носителей ракет морского базирования "Калибр".
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Сейчас в открытом море несут службу 7 боевых единиц надводного состава. Из этих семи кораблей три обладают возможностью пуска "Калибров" залпом до 20 крылатых ракет. По версии пресс-офицера украинского командования сегодняшней ночью будет нанесён удар по восточноевропейской республике. До этого в ночных рейдах были задействованы ракеты воздушного базирования и БПЛА.
Источник фото: tvc.ru
И как минимум один носитель "Калибров" ходит по волнам Средиземного моря, но атака с настолько южного направления не планируется. Корабли, способные атаковать крылатыми ракетами "Калибр", есть и среди надводного состава Каспийской флотилии, но украинские аналитики "вычеркнули их из уравнения". Хотя до этого боевые судна из каспийского региона регулярно наносили удары по территории Украины.
Последние 30 дней ВС РФ на регулярной основе совершают атакующие действия ракетами так называемых трёх сред: наземного, воздушного и морского базирования. Подключая по некоторым целям и удары БПЛА семейства "Герань". В качестве мишеней используются такие военные цели как склады, центры принятия решений и скопления живой силы и техники. Большой и лакомой целью считается американский ЗРК "Patriot", прикрывающий Киев.