Украинское командование предполагает что удары нанесут сегодняшней ночью

О высокой вероятности ракетных ударов по Украине предупреждает пресс-служба украинских ВМС. Со слов официального представителя украинских ВМС Черноморский флот вывел в акваторию несколько носителей ракет морского базирования "Калибр".

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Сейчас в открытом море несут службу 7 боевых единиц надводного состава. Из этих семи кораблей три обладают возможностью пуска "Калибров" залпом до 20 крылатых ракет. По версии пресс-офицера украинского командования сегодняшней ночью будет нанесён удар по восточноевропейской республике. До этого в ночных рейдах были задействованы ракеты воздушного базирования и БПЛА.





Источник фото: tvc.ru





И как минимум один носитель "Калибров" ходит по волнам Средиземного моря, но атака с настолько южного направления не планируется. Корабли, способные атаковать крылатыми ракетами "Калибр", есть и среди надводного состава Каспийской флотилии, но украинские аналитики "вычеркнули их из уравнения". Хотя до этого боевые судна из каспийского региона регулярно наносили удары по территории Украины.

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Последние 30 дней ВС РФ на регулярной основе совершают атакующие действия ракетами так называемых трёх сред: наземного, воздушного и морского базирования. Подключая по некоторым целям и удары БПЛА семейства "Герань". В качестве мишеней используются такие военные цели как склады, центры принятия решений и скопления живой силы и техники. Большой и лакомой целью считается американский ЗРК "Patriot", прикрывающий Киев.