Помимо собственно прилётов, виновата может быть и опасная работа сил ПВО украинской армии

Прошлой ночью ВС РФ со слов Генштаба ВСУ атаковали Украину 15 крылатыми ракетами и 18 БПЛА. Такая сводка была опубликована пресс-службой генштаба ВСУ.

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И "по традиции" было заявлено, что все воздушные цели перехвачены силами украинского ПВО. Правда другая картина видится на фоне сообщения украинских пабликов, распространяющих публикации о массовых пожарах в далеко расположенных друг от друга районах Киева. Один прилёт пришёлся на местоположение неидентифицированного западного ЗРК.





Источник фото: bbc.com





Мощные взрывы по сообщениям, раздавались в Киеве всю ночь. Верифицировал такую информацию и глава города Виталий Кличко. Чем совсем недавно возмущались работники Офиса президента Украины, когда главы городов и регионов рассказывают о прилётах ракет и дронов ВС РФ и работе украинского ПВО.

Стоит сделать предположительный вывод, что пожары возникли не на пустом месте, а стали результатом прямого попадания по военным целям. Не стоит исключать возникновения возгораний из-за опасной для гражданского населения средств противовоздушной обороны ВСУ.

Помимо этого "хлопки" прозвучали в Харькове и на донецком направлении.

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А тем временем по ряду причин российские силы продолжают охоту за американским ЗРК "Patriot". Кроме того российские ВС РФ накрыли склад с военным имуществом одной из западных стран в Хмельницкой области, где могли находиться дальнобойные британские ракеты Storm Shadow.