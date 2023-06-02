Российское оборонное ведомство рассказало о групповой атаке ВКС РФ по силам ПВО ВСУ. Накануне в тёмное время суток высокоточными дальнобойными ракетами были поражены заранее обозначенные цели в столичном Киеве. Как следует из пресс-релиза МО РФ, все удары оказались эффективными.
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Помимо крылатых ракет в ночной атаки самое деятельное участие принимали и рои БПЛА, залетавшие помимо украинской столицы и в Черкасскую область.
Для ухудшения условий работы украинских расчётов ПВО атаки шли одновременно с разных сторон. В совместном воздушном рейде принимали участие как крылатые ракеты воздушного базирования, запускаемые с Ту-95МС, так и дроны-камикадзе семейства "Герань".
Источник фото: sn-gazeta.ru
Есть версия, что последние рейды российских КР и БПЛА связаны с "окончательным решением вопроса" по американскому ЗРК "Patriot".
Две недели назад после данных о поражении одной из пусковых установок ЗРК "Пэтриот", акции фирмы Raytheon Technologies, производящей эти комплексы, обвалились до 12%.
А тем временем российский зенитный комплекс С-350 в автоматическом режиме впервые перехватил воздушные цели ВСУ.