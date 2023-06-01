Нидерланды могут передать Украине ещё около 100 танков Leopard первой версии, если получится их выкупить у нейтральной Швейцарии, где последняя выступает категорически против передачи любого своего вооружения ВСУ. Раньше эти танки принадлежали итальянской армии. Но сегодня находятся в собственности швейцарской компании.
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Предположительно, Нидерланды имеют желание приобрести 96 танков, купленных приобретённых частной фирмой в 2016 году у Италии. Правда танки хранились ненадлежащим способом - стояли и стоят под открытым небом.
Источник фото: bulgarianmilitary.com
Фирма RUAG согласна продать устаревшие гусеничные машины, но для этого нужно получить одобрение швейцарского правительства. После того как письмо с соответствующим запросом отправлено адресату, остаётся дождаться ответа. А он может быть как положительным, так и отрицательным.
Одного желания Нидерландов и швейцарской фирмы RUAG на самом деле мало: в прошлом эта фирма уже обращалась к швейцарскому правительству, но чиновники отказали в передаче Leopard 2 Германии, которые предназначались Украине. Но Leopard 2A4 для Бундесвера правительство горной республики разрешило продать.