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Нидерланды готовы выкупить у Швейцарии порядка 100 танков Leopard 1 и передать их Украине
При условии что швейцарское правительство не будет против
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   Нидерланды могут передать Украине ещё около 100 танков Leopard первой версии, если получится их выкупить у нейтральной Швейцарии, где последняя выступает категорически против передачи любого своего вооружения ВСУ. Раньше эти танки принадлежали итальянской армии. Но сегодня находятся в собственности швейцарской компании. 

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   Предположительно, Нидерланды имеют желание приобрести 96 танков, купленных приобретённых частной фирмой в 2016 году у Италии. Правда танки хранились ненадлежащим способом - стояли и стоят под открытым небом.


Источник фото: bulgarianmilitary.com


    Фирма RUAG согласна продать устаревшие гусеничные машины, но для этого нужно получить одобрение швейцарского правительства. После того как письмо с соответствующим запросом отправлено адресату, остаётся дождаться ответа. А он может быть как положительным, так и отрицательным.

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   Одного желания Нидерландов и швейцарской фирмы RUAG на самом деле мало: в прошлом эта фирма уже обращалась к швейцарскому правительству, но чиновники отказали в передаче Leopard 2 Германии, которые предназначались Украине. Но Leopard 2A4 для Бундесвера правительство горной республики разрешило продать.

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#leopard
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CTyDeHT
00:18
Когда Голландцы успели сагриться?
Нидерланды готовы выкупить у Швейцарии порядка 100 танков Leopard 1 и передать их Украине
LastAtlant
00:15
А они честно когда-либо честно в нем участвовали? Или же в одностороннем порядке приезжали на обьекты в РФ но к себе пускать не хотели. Какая потеря ужас ужас...
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scroooge
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эти машины ржавый металлолом
Нидерланды готовы выкупить у Швейцарии порядка 100 танков Leopard 1 и передать их Украине
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