Известно, что уже заменено около 14 дорожных таблиц, в планах еще 12

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В польской республике идут полным ходом работы по обновлению дорожных указателей со старой надписью "Калининград". Вместо старых планируется установить новые указатели, где областной центр Калининградской области будет называться соответственно как Крулевец.

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Об этом пишет интернет-издание gazeta.pl в своей интернет-передовице.





Источник фото: gazeta.pl





На текущий момент известно, что деятельность по замене табличек проходит только лишь в приграничном районе, имеющем общую границу с российской Калининградской областью. Так в Варминьско-Мазурском воеводстве имеют в планах поменять около 26 указателей.

Придорожные работы уже прокомментировала Генеральная дирекция национальных дорог и автострад Польши, где рассказали, что 14 дорожных таблиц будут заменены полностью В оставшихся 12 наименование российского областного центра будет закрыто наклейкой с надписью "Крулевец".

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Ещё 9 мая 2023 года польская комиссия по стандартизации географических названий за границами республики, приняла постановление, согласно которому необходимо переименовать российский город Калининград в Крулевец.