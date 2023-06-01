В польской республике идут полным ходом работы по обновлению дорожных указателей со старой надписью "Калининград". Вместо старых планируется установить новые указатели, где областной центр Калининградской области будет называться соответственно как Крулевец.
реклама
Об этом пишет интернет-издание gazeta.pl в своей интернет-передовице.
Источник фото: gazeta.pl
На текущий момент известно, что деятельность по замене табличек проходит только лишь в приграничном районе, имеющем общую границу с российской Калининградской областью. Так в Варминьско-Мазурском воеводстве имеют в планах поменять около 26 указателей.
Придорожные работы уже прокомментировала Генеральная дирекция национальных дорог и автострад Польши, где рассказали, что 14 дорожных таблиц будут заменены полностью В оставшихся 12 наименование российского областного центра будет закрыто наклейкой с надписью "Крулевец".
Ещё 9 мая 2023 года польская комиссия по стандартизации географических названий за границами республики, приняла постановление, согласно которому необходимо переименовать российский город Калининград в Крулевец.