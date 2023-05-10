Предлогом для "географических игр" названа якобы попытка противостоять в информационной компоненте России

В Польше серьезно вознамерились переиначить название областного центра Калининградской области и придумать собственное обозначение для старинного приморского города.

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С лёгкой руки польской комиссии по стандартизации географических названий за пределами страны вместо Калининграда новым названием города будет Кролевец. Что надо признать, вызывает удивление. Но варшавские функционеры подобное "озаглавливание" объяснили предельно просто: де, мол, большую часть времени сначала немецкий Кёнигсберг, а затем российский Калининград для жителей польских краёв был известен как Кролевец.





Источник фото: tripplanet.ru





А теперь как это аргументируют польские чиновники. Согласно их версии М.И. Калинин являлся преступником, ответственным за правонарушения против польского же населения и поэтому в самой республике ассоциируются с морем негатива и эмоциональных расстройств.

"Не забыта" в заявлении и Украина, согласно которому в рамках поддержки последней России нельзя давать "спуску", и необходимо пытаться бороться с последней посредством информационной компании.

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Интересная деталь: город Кролевец есть в Сумской области Украины, до 2020 года являвшийся административным центром упразднённого Кролевецкого района.