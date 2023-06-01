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Леброн Джеймс может заработать 800 млн $ если согласится подписать конракт с Гуандун Саузерн Тайгерс

Китайская команда ждёт звезду НБА на 3 года
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   Американская суперзвезда баскетбола Леброн Джеймс по инсайдерской информации канала Ballsack Sports получил заманчивое предложение от китайской команды "Гуандун Саузерн Тайгерс". В клубе рассчитывают заключить договор на три года с известным игроком.

   Признанный лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" и конечно же четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации получил вариант развития своей дальнейшей карьеры, где ветерану было предложено заключить трёхлетний контракт с дружиной "Гуандун Саузерн Тайгерс". Как стало известно специализированному каналу Ballsack Sports, за переход по ту сторону океана игроку было предложено до 800 миллионов долларов в американской валюте.


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Источник фото: quote.rbc.ru


   Но официальной верифицированной информации по этому поводу на настоящий момент - нет. 

  К слову о Леброне: в этом году опытный боец на баскетбольной площадке и просто покоритель всевозможных спортивных рекордов смог превзойти "вечный рекорд" Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и возглавил рейтинг по этому показателю.

   Правда историческое достижение было омрачено проигрышем команды Леброна по итогу четырёх матчей в конференции команде "Денвер Наггетс". И после вылета его клуба из дальнейшего розыгрыша кудесник мяча задумался о завершении карьеры.

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Теги

гуандун саузерн тайгерс леброн джеймс лос-анджелес лейкерс
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