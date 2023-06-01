Американская суперзвезда баскетбола Леброн Джеймс по инсайдерской информации канала Ballsack Sports получил заманчивое предложение от китайской команды "Гуандун Саузерн Тайгерс". В клубе рассчитывают заключить договор на три года с известным игроком.

Признанный лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" и конечно же четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации получил вариант развития своей дальнейшей карьеры, где ветерану было предложено заключить трёхлетний контракт с дружиной "Гуандун Саузерн Тайгерс". Как стало известно специализированному каналу Ballsack Sports, за переход по ту сторону океана игроку было предложено до 800 миллионов долларов в американской валюте.





реклама

Источник фото: quote.rbc.ru





Но официальной верифицированной информации по этому поводу на настоящий момент - нет.

К слову о Леброне: в этом году опытный боец на баскетбольной площадке и просто покоритель всевозможных спортивных рекордов смог превзойти "вечный рекорд" Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и возглавил рейтинг по этому показателю.

Правда историческое достижение было омрачено проигрышем команды Леброна по итогу четырёх матчей в конференции команде "Денвер Наггетс". И после вылета его клуба из дальнейшего розыгрыша кудесник мяча задумался о завершении карьеры.