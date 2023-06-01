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У НАТО появился первый секретный план войны против России с момента окончания Холодной войны
Об этом сообщает зарубежная пресса в лице Responsible Statecraft
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   На текущий момент альянс НАТО располагает секретным планом, если начнётся открытый вооружённый конфликт с РФ. Новость на такую тему появилась в зарубежном издании Responsible Statecraft Йан Дэвис.

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   Как отметил автор публикации, на грядущем саммите государств Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле, все страны получат некие планы высокой секретности. В бумагах детально описан возможный сценарий боевого противостояния с армией ВС РФ. 


Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Источник фото: ria.ru


   Предполагаемой конфигурацией такого противостояния между альянсом стран и самым большим государством в мире занимаются военные советники в Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО. И как сетует Дэвис, всякое отсутствие прозрачности над такими документами противоречит политике демократического надзора западных сообществ.

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   Разумеется, теперь для всех стало очевидным, что блок НАТО уже не прячет начало своей подготовки к вооруженному столкновению с Россией. И уже с самых высоких трибун раздаётся, что все страны НАТО в любой момент времени должны быть готовы к этому противостоянию. В частности об этом говорит адмирал Роб Бауэр. Без устали вторит ему и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, установивший некий "дедлайн" до 2030 года, когда якобы может начаться потенциальный конфликт не только с Россией, но и с Китаем. Поэтому так важно западным странам начать подготовку к оборонительным действиям и увеличивать военные расходы.

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