Как оказалось, он обладает низкой надёжностью и не очень серьёзной проходимостью

Некоторые военные специалисты до поставки американских бронеавтомобилей International MaxxPro на Украину заявляли об них неспособности вести активные боевые действия в условиях серьезного бездорожья. И как показало время - они оказались правы. MaxxPro стали именно той иностранной техникой, которая не оправдала надежд украинских военных.

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По плану военных инженеров США, этот бронеавтомобиль должен был заменить не подходящий под современные стандарты боя знаменитый Humvee. Всему виной слабая бронезащищённость в условиях минных засад и секретов Хаммера. О том что военный HMMWV никуда не годен - наглядно доказала американская оккупация Ирака.





Источник фото: maximonline.ru





Поэтому специалисты решили вновь создаваемый бронеавтомобиль приспособить для сопротивления взрывам фугасов с массой взрывчатого вещества до 7 кг.

На выходе вышел громоздкий броневик, имеющий массу в максимальной комплектации до 14 тонн.

В серию техника пошла с 2007 года со стоимостью одной единицы в 500 000 долларов США. Общими усилиями было выпущено 9000 единиц, стоящих на вооружении более двух десятков государств.

В ВСУ было передано чуть менее 200 броневиков. Часто MaxxPro украинские солдаты использовали "не по прямому назначению", передвигаясь на нём, как на классическом БТР. Но военнослужащих ждал неприятный сюрприз: "Макс" часто ломался, тем самым став полной противоположностью слова "надёжность".









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Одну из таких машин захватили российские войска во время вторжения украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области.