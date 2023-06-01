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Американский бронеавтомобиль International MaxxPro разочаровал украинских солдат [Видео]
Как оказалось, он обладает низкой надёжностью и не очень серьёзной проходимостью
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   Некоторые военные специалисты до поставки американских бронеавтомобилей International MaxxPro на Украину заявляли об них неспособности вести активные боевые действия в условиях серьезного бездорожья. И как показало время - они оказались правы. MaxxPro стали именно той иностранной техникой, которая не оправдала надежд украинских военных.

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   По плану военных инженеров США, этот бронеавтомобиль должен был заменить не подходящий под современные стандарты боя знаменитый Humvee. Всему виной слабая бронезащищённость в условиях минных засад и секретов Хаммера. О том что военный HMMWV никуда не годен - наглядно доказала американская оккупация Ирака. 


Источник фото: maximonline.ru


   Поэтому специалисты решили вновь создаваемый бронеавтомобиль приспособить для сопротивления взрывам фугасов с массой взрывчатого вещества до 7 кг. 

   На выходе вышел громоздкий броневик, имеющий массу в максимальной комплектации до 14 тонн.

   В серию техника пошла с 2007 года со стоимостью одной единицы в 500 000 долларов США. Общими усилиями было выпущено 9000 единиц, стоящих на вооружении более двух десятков государств.

   В ВСУ было передано чуть менее 200 броневиков. Часто MaxxPro украинские солдаты использовали "не по прямому назначению", передвигаясь на нём, как на классическом БТР. Но военнослужащих ждал неприятный сюрприз: "Макс" часто ломался, тем самым став полной противоположностью слова "надёжность".



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   Одну из таких машин захватили российские войска во время вторжения украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области.

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#international maxxpro #американские бронеавтомобили
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