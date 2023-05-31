Как минимум было поражено 5 единиц Су-24МР, способных использовать британские дальнобойные ракеты малой заметности

Космические разведывательные аппараты подтвердили, что удар, нанесённый высокоточным оружием по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области - был высокоэффективным и достиг своей цели. Соответствующие спутниковые кадры зафиксировали серьёзный урон у как минимум 5 самолётов ВВСУ, кроме того повреждена взлётно-посадочная полоса.

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Источник фото: topwar.ru





Данный аэродром использовался 7-й бригадой тактической авиации украинских ВВС, использующей территорию как место постоянной дислокации. В качестве лётного парка применялись усовершенствованные самолёты серии Су-24 с индексом "МР". Именно эта версия способна быть носителем ракет малой заметности Storm Shadow.

Спутниковые фотографии показали, что точка прилёта крылатых ракет ВС РФ представляет собой скопление самолётов со значительным уроном не только у самих авиационных единиц, но и разрушенными складами, на которых вероятно всего хранились дорогостоящие дальнобойные ракеты производства Великобритании.

Сам удар был нанесён в ночь на 29 мая, когда смешанным составом, включая крылатые ракеты и БПЛА "Герань-2" были атакованы множественные военные цели на территории Украины.

Так же сообщается, что российские силы ПВО приспособились перехватывать британские Storm Shadow.

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