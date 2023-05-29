Благодаря совместной атаке российских ракет и БПЛА по аэродрому в городе Староконстантинов пострадали несколько летательных аппаратов принадлежности ВСУ

По некоторым данным в мировую сеть просочилась информация о поражении прошедшей ночью ряда военных объектов на территориях, находящихся под контролем ВСУ. Так совместная атака дронов и ракет дошла до нескольких городов в составе Украины: начиная Одессой и заканчивая Львовом и Киевом. Кроме того досталось и объекту ВВСУ Хмельницкой области.

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В городе Староконстантинов Хмельницкой области удар пришёлся по местному аэродрому, где была повреждена взлётно-посадочная полоса аэродрома и получили повреждение до 5 летательных аппаратов. Пока данные уточняются, но на настоящий момент, что именно было поражено из воздушной техники - не известно.





Прошлогодний удар по аэродрому в Староконстантинове. Источник фото: google.com

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В недавнем прошлом на военной базе в Староконстантинове уже наносились ракетные удары, где в результате выверенных попаданий поражались фронтовые бомбардировщики Су-24 и иная авиационная техника. Причём первые в недавнем времени стали переоборудовать под использование британских крылатых ракет малой заметности Storm Shadow, которые довольно непросто сбить. Но российские силы ПВО сбивают. И по некоторой информации разведки, в Хмельницком как раз собирались переделать партию очередных советских бомбардировщиков под использование КР британского производства. Поэтому не стоит исключать, что возможно были поражены не только авиация, но и часть ракет.