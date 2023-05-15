Силы российского ПВО впервые смогли поразить британскую крылатую ракету Storm Shadow малой заметности. Об этом событии в официальном сообщении рассказало Минобороны РФ в своей суточной сводке, посвящённой проведению спецоперации на Украине.
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Немногим ранее стало известно, что оборонное ведомство Великобритании передало украинской армии не менее 200 единиц ракет воздушного базирования, о чём было сообщено 12 апреля в официальном сообщении.
А спустя 24 часа авиационными боеприпасами была начата воздушная атака по Луганску, бывшему долгое время вне ударов украинской армии. В минувшее воскресенье и текущий понедельник атаки были повторены, где использовались британские Storm Shadow.
Источник фото: Rg.ru
В понедельник 15 мая украинский лидер Владимир Зеленский с визитом посетит столицу островного королевства. Вероятно, в результате запланированных консультаций с премьер-министром британского правительства Риши Сунаком будет заключен договор, по которому ВСУ получит дополнительный объем дальнобойных ракет.
По оценочным данным, украинская армия получит не менее 400 ракет вышеобозначенной модели и не менее 100 ударных БПЛА с максимальной дальностью полёта до 200 км.
Разумно предположить, что после первого использования британского "чудо-оружия" российские силы ПВО в усиленном порядке ищут противоядие против КР Storm Shadow, так же как российская армия научилась противостоять управляемым снарядам РСЗО HIMARS.