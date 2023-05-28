Помимо боевых машин из резины Украина получит муляжи и станции РЭБ STARKOM

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Чешский ВПК хотя и утратил былую силу своей военной промышленности, но не разучился совсем. Хотя бы по навыку создания "надувного вооружения".

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Так в одном из местных изданий осветили выставку в Брно IDET 2023, где чешская фирма Inflatech показала надувной муляж немецкого ОБТ Leopard 2A4. Менеджеры предприятия рассказали, что партия "резиновой техники" передана украинской армии вместе с эмулирующими устройствами радиоэлектронной борьбы STARKOM местного производства.









Источник фото: topwar.ru





"Батутные войска", состоящие из надувного танка Leopard 2A4 и модуля STARKOM, соответственно, весят 44 кг и 35 кг. Помимо внешней схожести с настоящими боевыми машинами выделяют танк и комплекс и другие характеристики: оптическая детализация на уровне 20 см, инфракрасная - 60 см, радиоэлектронная - 4 метра.

Для примера высокой "достоверности" переданных образцов приводится якобы факт, что американский разведывательный дрон RQ-20 распознает данные муляжи как настоящие с фиксированного расстояния в 1,5 км.

Приведение в "боевую готовность" осуществляется, в том числе и с помощью обычного двигателя за 10 минут тренированной командой, состоящей из 2-х человек.

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В российской армии гораздо глубже освоили тему использования техники-муляжа, где в качестве ложной цели применяют дрон, изготовленный, в том числе из деревянных деталей.