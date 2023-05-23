Пора вспомнить, чем занимались в кружке авиамоделирования - о военной смекалке и мудрости российских конструкторов военных дронов рассказал портал defence blog

Российские вооружённые силы додумались до диковинной хитрости в плане обмана украинского ПВО, используя крайне недорогие воздушные беспилотные аппараты, заставляя понапрасну расходовать ценные противоракеты украинских зенитчиков.

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Благодаря уводящим внимание дронов-приманок зенитные комплексы ВСУ начинают "распыляться". Так конструкция отечественных БПЛА изготовленная из древесных материалов, пенопласта и перемотанная скотчем, очень хороша для таких целей, (перегрузки украинского ПВО) считает специалист из фирмы BLITZ Aircraft Unmanned, согласившийся на интервью для Defence Blog. Но с другой стороны, по мнению эксперта, такие российские дроны нельзя назвать примитивными: помимо дерева и дешевого пластика в их конструкции встречаются и современные технологии, такие как передовые электродвигатели и актуальная электроника.





Источник фото: defence-blog.com





Кустарные беспилотники способны взять на подвесное крепление до 10 кг подходящих под габариты грузов и совершить продолжительный полёт на расстояние до 600 км.

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В последней массированной атаке воздушными средствами поражения как раз и принимали участие такие деревянные БПЛА, летящие в первой волне, тем самым привлекая внимание и создавая серьёзную перегрузку украинской ПВО. А в скором времени "свободные" от излишней опеки украинских зенитчиков российские крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы успешно накрывают цель.