Спецоперация повысила интерес к так называемому "надувному оружию" среди некоторых стран. Об этом рассказывает агентство Associated Press. Живой пример пошедшего в гору бизнеса - чешская компания ложных военных целей Inflatech, производящая надувные макеты различных оружейных систем.
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Надувной макет российских военных. Источник фото: kakprosto.ru
Чешская фирма имеет в своем ассортименте 30 различных надувных конструкций военной техники. Здесь и танки и разнообразные БТР, "нашлось место" самолётам и гаубицам. Есть и "горячая новинка" - РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS.
Месячные объемы производимой техники составляют до 50 надувных единиц. Для полного "развертывания" фальшивой техники на поле боя необходимо не более четверти часа.
Используется ли такая ложная техника в украинском конфликте, в руководстве компании не разглашают, ссылаясь на коммерческую тайну. Но как не трудно догадаться, в Чехии российской спецоперации рады - так на предприятиях Inflatech ожидается значительный рост прибылей, выражающихся в процентных двузначных цифрах. Так за прошлый год цена "положительного сальдо" составила значительные 30%. И такой рост в сопоставимых масштабах составит не мене 5 лет.
Надувная продукция Inflatech. Источник фото: rbk.ru
Правда "коммерческую тайну" совсем недавно рассекретили российские военные, прислав фотоматериалы надувных макетов журналистам. После чего прокомментировали их использование украинской стороной, которая для пущей достоверности в зоне расположения надувных "пушек" разбрасывала настоящие стреляные гильзы от снарядов.
Различные эксперты замечают, что благодаря ложным целям а-ля воздушный макет, армия РФ тратит драгоценные боеприпасы "в пустоту".