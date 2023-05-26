Что ставит перед властями Украины сложно разрешимую дилемму

Противостояние на Украине склоняет чашу весов в пользу россиян.

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С такими известиями выступил военный специалист из США для портала 19FortyFive.

По его мнению перед официальным Киевом появилась обязательная к решению сложно разрешимая дилемма. Ведь на текущий момент удача и успехи благоприятствуют армии РФ. Что не может огорчать и вызывает одновременно неподдельное беспокойство у представителей Запада.

Но такова объективная реальность по мнению эксперта Дэниела Дэвиса. В такой ситуации перед Вашингтоном велик соблазн удвоить ставку на заведомо проигрышный сценарий, резюмировал исследователь.





Источник фото: pnp.ru





Так за 15 месяцев с начала российской спецоперации ВСУ получили четыре болезненных поражения в сражениях за города Бахмут (Артёмовск), Лисичанск, Соледар и Северодонецк. Но одновременно правители западных государств и их военные силы не видят этого в плане серьезной недооценки возможностей РФ, следовательно, пропустили перелом в противостоянии двух армий.

Помимо этого ВС РФ постоянно прогрессируют и показывают достойный навык приспосабливаемости к непрерывно меняющимся условиям конфликта, тем самым повышая свою эффективность и стойкость.

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А дилемма перед Зеленским такова, что нужно выбрать что делать: пойти в контрнаступление, которое может закончиться вероятной неудачей или сохранить все имеющиеся силы для сдерживания России, если последняя решит бросить свою армию в прорыв украинских укреплений.