Благодаря термобарической боевой части после попадания в цель на месте прилёта образуется зона значительного разрушения

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Пехота российской армии для штурмовых операций защитных инженерных сооружений ВСУ получили новое оружие. Таким "ключиком" к украинской обороне стал реактивный огнемёт "Бородач", способный помешать военнослужащих Украины отсиживаться в обороне.

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Известно что большая часть противостояний на линии ЛБС в зоне проведения российской спецоперации ведётся или в зоне городской застройки, или в поле, но рядом с укрепрайонами, где инженерные подразделения ВСУ смогли создать настоящую линию бетонных крепостей. Но благодаря новому вооружению российские пехотинцы получили надёжного взломщика таких укреппозиций. Речь идёт о малогабаритном реактивном огнемёте "Бородач".





МРО-А "Бородач". Источник фото: war-time.ru





До сего момента "карманным сподручным" российских солдат можно было назвать реактивные огнемёты семейства РПО-А "Шмель". Но к старшему коллеге теперь добавится миниатюрный "Бородач" с термобарическим выстрелом.

Во время попадания такого боеприпаса производится выброс горючего аэрозоля, кратно усиливающий эффект детонации. "Хлопок" выжигает всё содержание кислорода в месте взрыва, после чего порождается разрушительная ударная волна. Попадание такого боеприпаса превращает крепкий железобетонный ДОТ в груду искорёженных обломков.

Эффективная дальность работы огнемёта на дистанции составляет 600 метров, кроме того к огнемёту есть выстрелы с дымовой завесой.

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