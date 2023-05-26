Пехота российской армии для штурмовых операций защитных инженерных сооружений ВСУ получили новое оружие. Таким "ключиком" к украинской обороне стал реактивный огнемёт "Бородач", способный помешать военнослужащих Украины отсиживаться в обороне.
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Известно что большая часть противостояний на линии ЛБС в зоне проведения российской спецоперации ведётся или в зоне городской застройки, или в поле, но рядом с укрепрайонами, где инженерные подразделения ВСУ смогли создать настоящую линию бетонных крепостей. Но благодаря новому вооружению российские пехотинцы получили надёжного взломщика таких укреппозиций. Речь идёт о малогабаритном реактивном огнемёте "Бородач".
МРО-А "Бородач". Источник фото: war-time.ru
До сего момента "карманным сподручным" российских солдат можно было назвать реактивные огнемёты семейства РПО-А "Шмель". Но к старшему коллеге теперь добавится миниатюрный "Бородач" с термобарическим выстрелом.
Во время попадания такого боеприпаса производится выброс горючего аэрозоля, кратно усиливающий эффект детонации. "Хлопок" выжигает всё содержание кислорода в месте взрыва, после чего порождается разрушительная ударная волна. Попадание такого боеприпаса превращает крепкий железобетонный ДОТ в груду искорёженных обломков.
Эффективная дальность работы огнемёта на дистанции составляет 600 метров, кроме того к огнемёту есть выстрелы с дымовой завесой.