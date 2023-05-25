Первоначально власти хотели устроить проукраинскую акцию, но получилось мягко говоря не то что было задумано благодаря инициативе горожан

В Амстердаме решили устроить проукраинскую акцию, привезя на городские улицы подбитый ВСУ российский танк, который разместили на местной площади Лейдсеплейн.

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Акция проводилась в расчёте на то, что гусеничная машина должна вызвать поддержку со стороны населения Европы, но местные жители пришли к танку с флагами РФ, выдвигая требования к правительству Нидерландов перестать передавать вооружения и технику официальному Киеву.





Источник фото: absatz.media





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До этого похожая акция проводилась в Берлине, когда в феврале тяжело бронированная машина выставлялась напротив окон российского посольства. Причём танк был специально так поставлен, что дуло машины "смотрело" в направлении отечественной дипмиссии. Но, как и в случае в Амстердаме, горожане закидали технику красными розами, отдавая дань памяти погибшим русским солдатам. Одним из манифестантов, возложивших живые цветы был праправнук объединённой Германии Отто фон Бисмарка, призвавший к мирным переговорам между конфликтующими сторонами, так как никто не заинтересован в противостоянии с РФ.