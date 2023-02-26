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В Берлин привезли подбитый Т-72, но немцы вместо поддержки Украины покрыли российский танк цветами

Вот так грандиозная провокация, устроенная Berlin Story Bunker, обернулась против самих организаторов и Украины, благодаря усилиям простых немцев и перебравшихся в Германию русских
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   Не буду лукавить, украинские медиа-менеджеры, разнообразные пиарщики и организаторы на голову выше так называемых "эффективных менеджеров" с российской стороны. Не буду перечислять факты, но всё это абсолютно так: один Арестович чего только стоит. Только вдумайтесь - этого русскоязычного выходца из ГУР (военная разведка Украины), после выхода в запас и увольнения с воинской службы, ставшего глашатаем "альтернативного мнения" украинского народа, смотрит вся Украина и пол-России точно, во всяком случае российские медиа-технологи во всём своем большинстве и подавно "залипают" на Алексея. А чего стоит "провокация в Буче", где странноватая "правозащитница" из России, некая Васильева такое придумала, что спустя полгода от неё открестились даже самые экстремально настроенные украинцы, назвав её рассказы о "зверстве российских солдат" откровенным враньем и сознательной дискредитацией украинской власти. Но весь мир поверил тогда в этот "шикарно поставленный спектакль", подпитав сердца украинцев злобой, отринувших все мирные стамбульские инициативы России. Не забыть и историю про "русский корабль", историю от начала и до конца оказавшуюся пропагандистским фейком, но в который украинцы до сих пор верят и даже смогли на этом образе создать узнаваемую франшизу, и я не побоюсь сказать, узнаваемый, хорошо продающийся и сейчас бренд. 

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"Украинский бренд" - Алексей Арестович. Источник фото: vesti.ru


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   Но сегодня медиа-технологи украинской стороны крупно просчитались, вместо очередной попытки устроить пожароопасный хайп в поддержку Украины, получили ровно всё наоборот. И вы будете смеяться, обернуть ситуацию в другую сторону, в сторону поддержки России смогли не наши "блогеры на зарплате" и их кураторы с миллиардными доходами, а простые немцы и русскоязычные жители Германии. Вот так работавшая без крупных сбоев пропагандистская вселенная Украины дала промашку. Но обо всём по порядку.

   Украинская власть задолго до 24 февраля готовилась к годовщине началу СВО и придумала некоторые "заготовки" дабы очернить образ русских солдат и заодно выпросить финансовую и иную помощь у стран Запада. Для этого были приурочены разнообразные мероприятия и "перформансы" по всей территории Германии во многих городах.

   Так 24 февраля около 10 000 человек совершили "ход" по основным улицам восточной части Берлина к российскому посольству с лозунгом "Мы никогда не забудем". А чтобы всё было красиво "как в Голливуде", частный музей Berlin Story Bunker привез под стены российского диппредставительства разрушенный танк Т-72, наехавший на мину в районе Бучи. И словно желая подлить масла в огонь, координатор провокационной акции Виланд Гибель в одной из соцсетей написал про "мусор русских, который должен стоять под их посольством". По планам Гибеля, разрушенный танк должен простоять до понедельника.


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Т-72 из Бучи в Берлине у российского посольства. Источник фото: google.com


   Но как вы понимаете, для хорошего спектакля это всё "недостаточно", поэтому маховик провокаций раскручивался дальше. Толпа участвовавшая в шествии, решила устроить митинг у знаменитых Бранденбургских ворот с лозунгом "Stand with Ukraine". К группе людей обратился мэр Берлина Франциска Гиффай и украинский посол в Германии Алексей Макеев. В остальных районах города прошли другие акции, но в стиле "дом пониже и труба пожиже", если сравнивать с акцией у российского посольства.

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Источник фото: forpost-sevastopol.ru

  А о том что денег в организацию мероприятия было вбухано немерено должен свидетельствовать тот факт, что всё продолжилось и на следующий день, "с подключением" школьников, естественно с патронажем украинского посольства. 

   Дальше всё продолжилось: под стенами бывшего кафе "Москва", сменившего вывеску на "Киев", выступили некие "литераторы", организовавшие выступление под лозунгом "Не принимать ужасное как должное", где к слушателям обратились немецкие писательницы и историки.


Неравнодушные немцы в память о всех жертвах украинского противостояния покрывают танк живыми цветами. Источник фото: telegram


   Апогеем же всего действа можно считать приглашение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и посла Украины Алексея Макеева, направленное к политикам и "общественникам" к призыву солидарности с украинским государством. В финале которого появился канцлер Германии Олаф Шольц и президент бундестага Бербель Бас с разнообразными чиновниками. И ко всем собравшимся присутствовавшим по видеосвязи обратился Владимир Зеленский. После выступил и Штайнмайер, назвавший Германию страной Евросоюза, которая внесла самый большой вклад в поддержку Украины. Не преминул вспомнить президент Германии и Владимира Путина, якобы пытающегося заставить Европу "устать от помощи Украины", после слово перешло к Олафу Шольцу, которого в недавнем прошлом бывший экс-посол в Германии Алексей Мельник назвал "обиженной ливерной колбасой". Правда самый слабый за всю историю новой Германии канцлер не был так красноречив как Штайнмайер, и выдал лишь фразу, что только в силах Владимира Путина закончить СВО.

   Казалось бы, после такой обезоруживающе массированной поддержки Украины история с танком Т-72 около российского посольства добавит в "копилку ненависти" к России много балов, но всё получилось несколько "иначе": немцы вместо злобы и ярости к русским превратили проукраинскую акцию и информационную атаку в чистую победу России.


В конце дня украинский флаг с российского танка был торжественно сброшен. Источник фото: nsk.tsargrad.tv


   И провокация с русским танком в Берлине превратилась в акцию памяти погибших в ходе украинского гражданского противостояния, начиная с 2013 года. Для большого количества проживающих в ФРГ русских и русскоязычных цветы у русского танка стали манифестом в поддержку действий России и наших бойцов. И не стоит сбрасывать со счетов, под каким ошеломляющим давлением, а объединённой Европе находится та категория граждан, кто вопреки всему готов выступить в защиту России. Так что наше великое почтение русским, живущим вдали от своей Родины и имеющим мужество и дерзость идти против сносящего с ног потока массированной антироссийской пропаганды. 

    Так с лёгкой руки немецких граждан и наших бывших соотечественников украинская перемога превратилась в настоящую зраду.

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