На рассвете в Черном море после прохода пролива Босфор тремя неизвестными беспилотниками было совершено нападение на российский военный корабль "Иван Хурс". Моряки смогли отразить воздушный налёт, судно не получило повреждений.
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По сообщению отечественных телеграм-каналов, боевой корабль был атакован в 05:30 по Москве в 40 морских миль от пролива Босфор.
"Иван Хурс" относится к классу разведывательных кораблей и на текущий день является самым совершенным и актуальным судном в таком классе в составе надводного плавсостава российского флота.
Средний разведывательный корабль "Иван Хурс". Источник фото: kchf.ru
Главными целями разведчика являются создание помехозащищённых, взломоустойчивых каналов связи, управление надводным и подводным флотом, радиоразведка и радиоэлектронное противоборство с противником, кроме того оборудование судна способно обнаруживать функционирование американкой ПРО.
Благодаря современной электронной начинке корабль может отслеживать радиоволны во всех диапазонах рабочих частот и после этого с высокой точностью указывает местоположение излучающего источника.
Это уже второй инцидент разведывательного корабля: в 2020 году корабль ВМС США опасно сблизился с "Иваном Хурсом" в Аравийском море и при некоторых условиях могло произойти столкновение боевых суден.