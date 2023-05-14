На шотландской верфи, занятой постройкой фрегата HMS Glasgow для британского флота, был выявлен акт внутренней диверсии. По результатам обследования было обнаружено больше десятка повреждённых силовых кабелей и тросов. Причём следы деформаций говорят о явно рукотворном процессе.
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По ходу предварительного расследования было выявлено 60 штук испорченного оборудования. Вероятно нарушения связаны с вопросами по оплате за выполненные работы, но в самой компании BAE Systems всячески отрицают факты неуплаты.
Источник фото: topwar.ru
На фрегате порядка 23 тыс. различных кабелей, служащих источниками питания и передачи всевозможных данных, и в результате внутренней диверсии все эти проводные соединения необходимо проверить.
Сейчас на корабле прекращены все работы до выяснения всех причин происшествия. На судне работает соответствующая комиссия.
По некоторым данным фрегат должен войти в состав королевского флота ВМС Великобритании в конце 20-ых годов.
Военные цели корабля будут заключаться в защите носителей ядерного оружия, в том числе АПЛ с ракетами Trident и авианосцев.