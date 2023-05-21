О том что "Бахмут не пал" проинформировал пресс-секретарь украинского президента, опровергнув слова Зеленского об оставлении донбасского города украинскими войсками. Журналисты просто "недопоняли" украинского лидера

Спустя несколько часов после публикации о том что Бахмут пал, подтвержденной лично словами Зеленского в ходе своего интервью западным журналистам, в Facebook (Экстремистская организация, запрещена на территории РФ) пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров опроверг информацию о падении донбасского города. Теперь утверждается, что в городе всё ещё находятся украинская армия.

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Как заявил официальный представитель украинского президента, слова Владимира Зеленского недопоняли журналисты, проводившие беседу с главой Банковой. По словам Никифирова Зеленский не утверждал что Бахмут пал и оставлен ВСУ. Украинский президент ответил на вторую половину вопроса собеседников, где беседа шла о штурмовой операции российских войск, занятых продвижением в пределах западных окраин города.





Источник фото: dw.com





То есть теперь согласно новой версии "Чей Бахмут", секретарь Зеленского не подтверждает оставление города ВСУ, а ссылается на "недопонимание" контекста беседы в целом иностранными собеседниками президента Украины.

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По мнению же российских военкоров, украинские войска действительно есть в Бахмуте (Артёмовске), но они разрознены и не успели отойти из городских руин, скрываясь в развалинах зданий, тем самым находясь в котле.