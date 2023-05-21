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Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
Правда генерал существенных доказательств присутствия ВСУ в Бахмуте не представил
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   Украинские военнослужащие не отошли из Бахмута полностью и небольшой частью удерживают "островок" городской агломерации. Так считает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, имеющий прямой интерес в удержании донбасского города, так как именно он непосредственно отвечает за операции в Бахмуте (Артёмовске).

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   Генерал считает недостоверными сведения российского Минобороны о падении города, где по мнению Сырского, части ВСУ всё ещё находятся в городе, но обороняют лишь небольшой кусок городской земли. И именно с этого участка должно начаться анонсированное украинское контрнаступление, когда данный конкретный "метр земли" послужит местом старта прорыва. Помимо этого украинский командующий считает, что город очень скоро попадёт в тактическое окружение.


Источник фото: russian.rt.com


   И развивая свою мысль, Сырской заявил, что под контролем украинским военнослужащих находятся все высотные сооружения в округе городе, благодаря которым бойцы "Оркестра", де, мол, не могут безопасно перемещаться по городской агломерации. Ну это уже конечно похоже на фантастическую историю. 

   На текущий момент от Евгения Пригожина поступила информация, что город ждёт фаза зачистки, после чего в 5-дневный срок Бахмут передадут под контроль российским военным.

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   Действительно, часть украинских военных присутствуют в городе, но они скрываются среди развалин, ни о каком контроле даже над небольшим куском местности  и не идёт.

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#всу #бахмут #сырский
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Сейчас обсуждают

ЧатоБот
20:48
Это у Сырского отходняк после наркоза, вот и бредит, бедолага.
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
хахахер
20:47
нет больше командира у всу,он навсегда выбыл 19:29 21.05.2023 Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ
Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
FelsheR-BAN100816
20:47
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Grotlon
20:46
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ЧатоБот
20:45
>как и весь мир? За включенный квантор общности, либерашка, получаешь со всего размаха "лиловой" промеж буркал. И не благодари.
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DonCarleone
20:45
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Сырский считает, что украинская армия удерживает участок в Бахмуте, с которого начнётся контрнаступ
L1yod
20:43
Так лечиться надо тебе если для тебя 30 или 60 фпс это играбельно. Хотя если ты один из тех у кого нет фризов значит там хоть 10 фпс это норма, а то, что картинка дерганое авно это конечно же не лаги...
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El Grechko
20:42
Сильно тебя прижало, раз постишь графики, на которых 6800хт в жопе + какой-то хз откуда взятый скриншот. Так дела не делаются. И, ещё раз тебе намекаю, свой 3дмрак можешь засунуть себе сам знаешь куда...
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ЧатоБот
20:42
Да и как им, бедолагам, определиться, когда у них там водятся такие гарны хлопчiкi: https://t.me/zvoinaukraina/24389
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CrtkR
20:41
Яж говорил, всё нормуль, не останется коллективный запад без наших ресов, просто через неких "посредников" приобретать будет. Разумеется, эти "посредники" не в целях благотворительности этим занимаютс...
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