Правда генерал существенных доказательств присутствия ВСУ в Бахмуте не представил

Украинские военнослужащие не отошли из Бахмута полностью и небольшой частью удерживают "островок" городской агломерации. Так считает командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, имеющий прямой интерес в удержании донбасского города, так как именно он непосредственно отвечает за операции в Бахмуте (Артёмовске).

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Генерал считает недостоверными сведения российского Минобороны о падении города, где по мнению Сырского, части ВСУ всё ещё находятся в городе, но обороняют лишь небольшой кусок городской земли. И именно с этого участка должно начаться анонсированное украинское контрнаступление, когда данный конкретный "метр земли" послужит местом старта прорыва. Помимо этого украинский командующий считает, что город очень скоро попадёт в тактическое окружение.





Источник фото: russian.rt.com





И развивая свою мысль, Сырской заявил, что под контролем украинским военнослужащих находятся все высотные сооружения в округе городе, благодаря которым бойцы "Оркестра", де, мол, не могут безопасно перемещаться по городской агломерации. Ну это уже конечно похоже на фантастическую историю.

На текущий момент от Евгения Пригожина поступила информация, что город ждёт фаза зачистки, после чего в 5-дневный срок Бахмут передадут под контроль российским военным.

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Действительно, часть украинских военных присутствуют в городе, но они скрываются среди развалин, ни о каком контроле даже над небольшим куском местности и не идёт.