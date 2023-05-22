Позитивные изменения коснулись всех родов и видов войск, задействованных в ходе проведения российской спецоперации

Военные специалисты из британского Королевского объединенного института оборонных исследований проанализировав качество решений и действий ВС РФ за год проведения российской спецоперации на Украине. Последующий анализ показал, что высшее командование российской армии учло уроки начального этапа и не задерживаясь с исправлением ошибок приняло на вооружение верный подход. Теперь стратегия и тактика российской армии заметно лучше прошлых времён.

реклама

Эксперты с берегов туманного Альбиона увидели в действиях ВС РФ, а конкретно пехотных подразделений изменение своей структуры, где отдельные отряды формируются под конкретную задачу, и в случае повышенной нагрузки способные создавать новые соединения на временной основе. До этого россияне действовали в виде батальонных тактических групп, но ход спецоперации заставил генералов пересмотреть такой подход. Теперь такие отряды участвуют в штурмах на узком отрезке ЛБС, продавливая оборону противника и засекая артиллерийские позиции.





Источник фото: rg.ru





Вместе с тем выросло и использование инженерных войск, которые используя весь свой обширный опыт, стараются использовать строительство фортификационных строений и укрытий по максимуму, где для лучшей защищённости и устойчивости к атакам последние на подходах к ним усиленно минируются.

Изменилось и использование тяжелой бронированной техники, которая вместо попыток прорвать оборону ВСУ, используется в качестве подвижной огневой точки и для поддержки пехотных подразделений россиян. Так же одним из нововведений можно считать применение на машинах теплового камуфляжа, снижающего инфракрасную заметность техники.

Не осталась без качественного скачка в развитии и артиллерия ВС РФ, у которой прибавилась мобильная компонента, когда контрбатарейный огонь противоборствующих подразделений ВСУ потерял былую эффективность. Вырос и момент использования 120-мм миномётов.





Источник фото: kp.ru





Так же командование российской армии насытило ЛБС и прилегающие к ней районы комплексами РЭБ и к настоящему моменту ВСУ теряет БПЛА в массовом количестве. Британский источник приводит цифру в 10 000 единиц.

Улучшилась и работа войсковых связистов и армейских разведчиков, по некоторым данным благодаря соответствующему оборудованию "приловчившимся" расшифровывать перехваченные сообщения, закодированные 256-битными ключами.

Нельзя оставить и без внимания действие ПВО российской армии, получивших способность поражать корректируемые реактивные снаряды GMLRS и HIMARS.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Не стоит забывать, что изменения затронули и непосредственно командование, пункты управления которого были перенесены на расстояние, не благоприятствующее их поражению огнём артиллерии ВСУ и крылатыми ракетами.