Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Эксперты из Британии посчитали, что ВС РФ с начала СВО исправили свои ошибки и заметно улучшились
Позитивные изменения коснулись всех родов и видов войск, задействованных в ходе проведения российской спецоперации
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

   Военные специалисты из британского Королевского объединенного института оборонных исследований проанализировав качество решений и действий ВС РФ за год проведения российской спецоперации на Украине. Последующий анализ показал, что высшее командование российской армии учло уроки начального этапа и не задерживаясь с исправлением ошибок приняло на вооружение верный подход. Теперь стратегия и тактика российской армии заметно лучше прошлых времён.

реклама

   Эксперты с берегов туманного Альбиона увидели в действиях ВС РФ, а конкретно пехотных подразделений изменение своей структуры, где отдельные отряды формируются под конкретную задачу, и в случае повышенной нагрузки способные создавать новые соединения на временной основе. До этого россияне действовали в виде батальонных тактических групп, но ход спецоперации заставил генералов пересмотреть такой подход. Теперь такие отряды участвуют в штурмах на узком отрезке ЛБС, продавливая оборону противника и засекая артиллерийские позиции. 


Источник фото: rg.ru


   Вместе с тем выросло и использование инженерных войск, которые используя весь свой обширный опыт, стараются использовать строительство фортификационных строений и укрытий по максимуму, где для лучшей защищённости и устойчивости к атакам последние на подходах к ним усиленно минируются.

   Изменилось и использование тяжелой бронированной техники, которая вместо попыток прорвать оборону ВСУ, используется в качестве подвижной огневой точки и для поддержки пехотных подразделений россиян. Так же одним из нововведений можно считать применение на машинах теплового камуфляжа, снижающего инфракрасную заметность техники.

   Не осталась без качественного скачка в развитии и артиллерия ВС РФ, у которой прибавилась мобильная компонента, когда контрбатарейный огонь противоборствующих подразделений ВСУ потерял былую эффективность. Вырос и момент использования 120-мм миномётов.


Источник фото: kp.ru


   Так же командование российской армии насытило ЛБС и прилегающие к ней районы комплексами РЭБ и к настоящему моменту ВСУ теряет БПЛА в массовом количестве. Британский источник приводит цифру в 10 000 единиц. 

   Улучшилась и работа войсковых связистов и армейских разведчиков, по некоторым данным благодаря соответствующему оборудованию "приловчившимся" расшифровывать перехваченные сообщения, закодированные 256-битными ключами.

   Нельзя оставить и без внимания действие ПВО российской армии, получивших способность поражать корректируемые реактивные снаряды GMLRS и HIMARS.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

   Не стоит забывать, что изменения затронули и непосредственно командование, пункты управления которого были перенесены на расстояние, не благоприятствующее их поражению огнём артиллерии ВСУ и крылатыми ракетами.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вс рф
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Сырский: ВСУ продвинулись по флангам Бахмута на 700 метров за сутки и стремятся окружить Вагнер
Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте словами "Ситуация сложная, но под контролем"
Британская разведка считает, что отряды ЧВК «Вагнер» продолжат поддерживать ВС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
88
Пригожин рассказал, что вагнеровцев должно было быть в 23 раза больше при штурме Бахмута
28
Т-54 встречает Leopard 2 – советский танк уже приступил к выполнению задач на Донбассе
42
Страны G7 призвали Китай «надавить» на Россию для завершения конфликта на украинских условиях
19
Польская компания подала в суд на Газпром с требованием выплатить 220 млн. долларов "долга"
18
Белый дом: США и союзники в ближайшие месяцы определят сроки поставки Украине F-16
3
Российский спецназ совершил рейд по украинским тылам и нанес удары по позициям ВСУ
2
Пригожин сообщил о взятии Бахмута и выводе ЧВК «Вагнер» из города
7
На Украине опровергают факт полной утраты контроля над Бахмутом
10
Кроссовки Gobstomper за 15 тысяч руб меняют цвет по мере износа
6
Подразделения ЧВК Вагнер полностью освободили Артёмовск
43
Defense Express посчитали, сколько F-16 запад готов поставить Украине
13
Подписан «поворотный» пакет соглашений по развитию российско-кубинских экономических связей
1
Politico: В Белом доме подтвердили передачу Украине F-16
3
В Бахмуте обнаружили жетон Сил специальных операций США, принадлежавшего наёмнику
4
Запад готовится поставить 32 истребителя F-16 на Украину
5
Предположительно, часть подразделений ВСУ могут находиться в "котле" на западных окраинах Бахмута
4
Операция по взятию Бахмута завершена — Пригожин выступил с соответствующим заявлением
8
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D является самым популярным в Германии
14
Страны G7 призвали Иран прекратить оказывать военную помощь России
8

Популярные статьи

Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
47
Все, что мы знаем о возможном выходе новой игры в серии Red Dead Redemption 3
3
Геймерская сборка за 65 000р для 2К – получаем всё и сразу со скидками на GeForce RTX 3060 Ti
16
"Воины света" - не совсем типичный фильм про вампиров
3
Как я обнаружил фейковые мегапиксели у смартфона улучшая старые фото с помощью нейросети
6
ТОП-8 способов сэкономить деньги при покупке комплектующих для ПК
3
Как повысить свою самооценку и начать получать удовольствие от жизни - 10 полезных советов
10
Борьба с зависимостями: Встраиваю браузер Mozilla Firefox в сборку SD WebUI Neuro
2
О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
16
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

am8086
01:29
Я в данной ситуации на стороне РФ. Но что означает "ни одна страна его так не называет"? Госдеп США именно войной это и называет: The Foreign Press Centers’ Ukraine and Russia Series provides foreign...
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Андрей Филиппов
01:21
Она негорючая очень условно - по сравнению с обычной. Нет, её конечно можно настолько пропитать химикатами, что она вообще гореть не будет. Но об экологичности такого жилья можно сразу забыть.
К 2024 году Минстрой напишет правила для постройки деревянных многоэтажек до 12 этажей
johnnie74
01:20
стоп-стоп. Интересы крупных производителей давно не равны интересам потребителей . И по простым причинам (а если точнее, то они не всегда совпадают). А комп условно берет данные ссд и из рам, что...
О быстрейшем твердотельном накопителе, обладающим скоростью оперативной памяти и состоящем из неё же
am8086
01:15
Ага, в дремучих веках. Технологически обоснованные способы получения негорючей древесины известны с XVI века, а "из пень колоды" и того ранее.
К 2024 году Минстрой напишет правила для постройки деревянных многоэтажек до 12 этажей
Bernigan
01:09
Конечно не помнишь, мозгов то мало
Появились первые результаты RX 7600 и RTX 4060 Ti в 3DMark, AMD готовит новинку в эталонном дизайне
32Влад32
01:08
Британские эксперты. Британские ученые. Вот хохлы с 1991 года так ничему и не научились.
Эксперты из Британии посчитали, что ВС РФ с начала СВО исправили свои ошибки и заметно улучшились
Хуинг
01:07
На тебе на сон грядущий ещё тест,только что вышел С РТ и без РТ Поплакай в подушку
NVIDIA теснит AMD на рынке видеокарт, а Ryzen 7800X3D продаётся в 12 раз лучше Core i9-13900К
32Влад32
01:07
Что бы тут не было написано - мы то знаем что это такое.
Почему конфликт с Украиной не является войной и ни одна страна его так не называет
Хуинг
01:04
Как я такой сочный перл упустил? Ну это вообще клиника Я тебе кидал игру на Unreal Engine 5 с RT,Layers of Fear И там 3070ти делает сосо А под сама обеспечивает какое железо потянет это вообще караул...
NVIDIA теснит AMD на рынке видеокарт, а Ryzen 7800X3D продаётся в 12 раз лучше Core i9-13900К
Владислав Чижиков
01:04
Вот так ВСУ воюет с одной легендарной ЧВК)) Слава ВАГНЕРу и повару Путина!!!
Продажи RTX 4060 Ti начнутся 24 мая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем