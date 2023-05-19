На фланговых просторах Артёмовского квадрата российские войска накрыли огнём украинский штаб, где на момент прилёта находились командиры батальона 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Такая новость циркулирует в российских телеграм-каналах.
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По данным военных журналистов, из-за мощного попадания по полевому узлу горно-штурмовой бригады получили различные ранения офицеры соединения. Среди присутствовавших находился и полковник Николай Головатюк ВСУ, занимавший должность командира 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады.
Источник фото: ria.ru
Известно что данная бригада была создана в западных районах Украины и в текущем противостоянии действует в районе Артемовского "квадрата". Удары настигли старших офицеров бригады в районе населённых пунктов Сакко и Ванцетти. Так же под атаку попали и формирования территориальной обороны ВСУ.
Кроме того, 18 мая группа "Невского" провела атаку по штабной части ВСУ в округе Зализнянского. По данным разведки, именно эти штабные структуры занимались планированием и разработкой украинского контрнаступления в районе Соледара и на смежном - треугольнике Васюковка, Сакко, Ванцетти.
Интересная деталь: "по странному стечению обстоятельств" - именно название "Эдельвейс" носила 1-я горнопехотная дивизия вермахта в эпоху ВОВ.