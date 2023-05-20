В результате были атакованы ничего не подозревающие патрули и засады украинских бойцов

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Отряды российского спецназа провели серию ударов возмездия, успешно противодействуя украинским ДРГ, "окопавшимся" в трансграничных участках Украины и действующих на прилегающих территориях Российской Федерации, в том числе и против мирных жителей российских населённых пунктов.

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Как сообщает пул российских телеграм-каналов, основной функцией спецподразделений ВС РФ, совершавших "пресекающие" рейды в Сумской и Черниговской областях, стали военные цели ВСУ, так называемые "располаги" с личным составом офицеров и солдат, наблюдательные зоны, легкий транспорт и патрульные отряды.





Источник фото: ura.ru





Лишь используя легкое стрелковое оружие, бойцы отряда российского спецназа смогли поразить более 10-ки военнослужащих украинской армии и вывести из строя пару транспортных единиц, принадлежащих ВСУ.

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Кроме того, силами группы "Невского" удалось накрыть артиллерийскими ударами штаб бригады ВСУ "Эдельвейс", в котором на момент прилёта находились старшие офицеры формирования. От поражения пострадал командир 8-го батальона в звании полковник.