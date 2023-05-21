По предварительной информации не все войсковые подразделения сумели отойти из брошенного Бахмута и скорее всего остаются в западной оконечности агломерации донбасского города. Такой версией поделился российский телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
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Согласно источникам среди военкоров, военнослужащие ВСУ не смогли выбраться из города и скрываются в руинах зданий. Теперь они находятся в окружении, сообщается в новости.
Источник фото: газета.ру
Вчера ранней ночью в отечественном оборонном ведомстве опубликовали информацию, что Бахмут (Артёмовск) полностью находится под контролем российских сил. Такую же информацию предоставили и военные журналисты, непосредственно находящиеся на месте событий. Абсолютно такие же данные и у штурмовиков, участвующих в освобождении города.
Владимир Путин уже выступил с обращением по поводу взятия города и поздравил всех сопричастных. Наиболее выдающиеся подвиги военнослужащих и иных лиц, задействованных в продолжительной операции, будут отмечены самыми высокими государственными наградами. Битва за город длилась долгих 224 дня.
О том что Бахмут оставлен, подтвердил и Зеленский.