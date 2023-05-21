Боец украинской армии признал падение Бахмута (Артёмовска) во время своей эвакуации из городской агломерации

Несмотря на некоторые успехи во время контрнаступательных мероприятий в районе российских флангов по краям Бахмута, в самом городе у украинских военнослужащих праздничное настроение отнюдь не царит. Скорее наоборот: штурмовые подразделения "Музыкального коллектива им. Вагнера" создали атмосферу всеобщей паники и отчаяния, распространившихся по рядам украинских солдат и офицеров, как лесной пожар посреди июльской поры.

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Украинский БТР-4. Источник фото: rg.ru





Так на одном из видео, боец ВСУ, успевший запрыгнуть в "последний вагон" отступающего экспресс-купе в виде БТР, принял ситуацию, в том числе и потерю города, отправляя "прощальное" аудио-сообщение родным и близким. В своем послании украинский солдат выразил категоричное "Бахмут пал".

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Но у бойца ВСУ не должно быть причин для грусти: не всем повезло как ему. Он сумел выбраться из бахмутской мясорубки живым, а вот боец одного из самых элитных подразделений американской армии не смог вернуться в США, не выдержав огневого натиска штурмовых групп "Оркестра". Этим наёмником оказался Николас Меймер, военнослужащий Сил специальных операций США, принявший свой последний бой в укрепрайоне "Гнездо".