В ВСУ настаивают на том, что нашли на территории Херсонской области фрагменты российского БПЛА "Орион", перехваченного войсковым ПВО. На фотографии заметно что конкретный беспилотник на своих подвесках несёт перспективную управляемую бомбу сверхмалого размера, специально созданную для дронов.
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На снимке отчетливо виден обломок крыльевой конструкции с подвесом для авиационного вооружения с прицепленной бомбой. По некоторым данным это и есть та самая передовая КАБ-20.
Источник фото: topwar.ru
КАБ-20 были сконструированы специально для беспилотных аппаратов, поэтому необходимо было уложиться в технико-массовые характеристики. И действительно, масса одного такого боеприпаса незначительна и равняется 21 кг, где 7 кг приходится непосредственно на БЧ. Осколочно-фугасный заряд обладает не слишком объемной зоной поражения, но благодаря бесконтактному детонатору и лазерному наведению должен попадать с исключительной точностью в позиционные цели противника.
Ранее в сети циркулировала информация о появлении на ЛБС варианта КАБ-20С, наводящийся по спутниковому сигналу.
По мнению западных военных экспертов, такой авиационный снаряд способен "собственными силами" преодолеть по воздуху до 8 км.