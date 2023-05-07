5 мая Минобороны Румынии выложило в открытый доступ документ-коммюнике в котором пожаловалась на российских военных, "опасно" перехвативших и сопроводивших польский самолёт.
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По данным румынской мониторинговой группы в 13:20 патрульный самолёт L410 Turbolet имеющий отношение погранслужбы Польши, был опасно сопровождён Су-35 ВКС РФ в международном воздушном пространстве, находящимся в акватории Чёрного моря.
По словам сотрудников румынского МО, российский самолёт совершал опасные и агрессивные маневры вблизи польского разведчика, тем самым вызывая неоправданно высокий уровень турбулентности вблизи от L410 Turbolet из-за чего создавая большие сложности в пилотировании крылатой машиной.
Источник фото: factmil.com
Из-за этого инцидента объединённый центр воздушных операций НАТО привёл в состояние боевой готовности несколько самолётов румынских ВВС и два истребителя ВВС Испании, находящихся на дежурстве, но их полёт не состоялся.
Позже стало известно, что польский самолёт во время ЧП потерял первоначальную высоту полёта, но пилоты смогли исправить это. Вскоре борт L410 Turbolet был посажен в румынском аэропорту вблизи от города Констанца. Сообщается что пилоты l-410 не пострадали и отделались лишь небольшим нервным потрясением.