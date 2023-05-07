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Истребитель ВКС РФ "недружелюбно" перехватил польский самолет-разведчик и заставил вернуться на базу
Инцидент произошёл в акватории Чёрного моря
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   5 мая Минобороны Румынии выложило в открытый доступ документ-коммюнике в котором пожаловалась на российских военных, "опасно" перехвативших и сопроводивших польский самолёт. 

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   По данным румынской мониторинговой группы в 13:20 патрульный самолёт L410 Turbolet имеющий отношение погранслужбы Польши, был опасно сопровождён Су-35 ВКС РФ в международном воздушном пространстве, находящимся в акватории Чёрного моря.

   По словам сотрудников румынского МО, российский самолёт совершал опасные и агрессивные маневры вблизи польского разведчика, тем самым вызывая неоправданно высокий уровень турбулентности вблизи от L410 Turbolet из-за чего создавая большие сложности в пилотировании крылатой машиной.


Источник фото: factmil.com


   Из-за этого инцидента объединённый центр воздушных операций НАТО привёл в состояние боевой готовности несколько самолётов румынских ВВС и два истребителя ВВС Испании, находящихся на дежурстве, но их полёт не состоялся. 

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   Позже стало известно, что польский самолёт во время ЧП потерял первоначальную высоту полёта, но пилоты смогли исправить это. Вскоре борт L410 Turbolet был посажен в румынском аэропорту вблизи от города Констанца. Сообщается что пилоты l-410 не пострадали и отделались лишь небольшим нервным потрясением.

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#вкс рф #су-35 #l410 turbolet
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