Теперь качество и количество снабжения украинской армии в районе Бахмута и самом городе значительно ухудшилось

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Генерал-лейтенант Игорь Конашенков, занимающий должность официального представителя российского МО, заявил, что мост Часов Яр - Бахмут, относящийся к "дороге жизни" ВСУ, был уничтожен. Теперь украинской армии будет очень сложно снабжать свою группировку в полуосаждённом городе, где поток боеприпасов и человеческих ресурсов, теперь уменьшился до состояния "ручейка".

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В самом же Бахмуте (Артёмовске) штурмовые группы российской армии и ЧВК "Вагнер" продолжают наступательные действия в западной оконечности городской агломерации. Непосредственно в боях участвуют и десантные части ВДВ РФ на фронтальных направлениях.





Источник фото:dw.com





А касаемо поражённого моста через Северский Донец - Донбасс, который позволял ВСУ подвозить к месту текущей ЛБС небольшие людские отряды, укомплектованные техникой и боеприпасами, теперь придётся перенести логистическую нагрузку на трассу Т-0504, идущей через Ивановское.

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На текущий момент известно, что операторы "Вагнера" получили контроль над частью шоссе Артёмовск - Часов Яр с защитой фланговых направлений при помощи ВС РФ. Штурмовые группы перерезали асфальтовую трассу в сражающийся город. Как сообщают военкоры, находящиеся непосредственно рядом с зоной сражений, извещают, что ситуация на земле для ВСУ похожа на очень скорый коллапс.