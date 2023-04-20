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"Дорога жизни" из Бахмута для ВСУ теперь отрезана - Вагнеровцы смогли её заблокировать в ходе боёв
Речь идёт о трассе О-0506, соединяющей Часов Яр и Бахмут
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   Сегодняшним днём штурмовым отрядам "оркестрантов" удалось достигнуть значительного успеха: в окрестностях Бахмута была отрезана дорога, ведущая в осаждённый город. Теперь у ВСУ нет "дороги жизни", сообщают информированные телеграм-каналы.

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   По данным с мест, предоставленными военкорами, обстоятельства для украинских военнослужащих на Бахмутском направлении просто "невыносимо тяжелы". В лесополосе, примыкающей к автомобильной дороге О-0506, по которой с большими проблемами осуществлялись операции ротации солдат и офицеров, а так же завозились боеприпасы и тяжёлая техника, весь день в огне в прямом смысле: за контроль над дорогой развязались жаркие бои. И это понятно, данная трасса - это то единственное, что связывает осаждённый украинский гарнизон в Бахмуте (Артёмовске) с "большой землёй". Теперь попасть из Бахмута в Часов Яр и обратно по самой трассе невозможно, а тем временем штурмующие порядки "музыкантов" пытаются увеличить зону контроля и расширяют плацдарм для последующего наступления. И всё это происходит в попытках украинцев провести контратаки. Судя по сводкам, идёт самый настоящий встречный бой, больше похожий на стык литосферных плит - настолько горячо проходит битва за магистраль.


Источник фото: gazetapik.ru


   В самом Бахмуте бойцы тоже отнюдь "не чаёвничают", где "вагнеровцы" штурмом взяли строение отеля "Транзит". Не стихает накал баталий и в северной черте города, где расположена так называемая "серая зона", нейтральная полоса, свободная от постоянного присутствия как украинской армии, так и российской. Здесь проводят штурмовые операции бойцы "Оркестра", продвигаясь по улицам Глеба Слободина, Дачной, Победы и Леваневского. 

   Не стихают бои и рядом с Элеватором. Локальным жарким местечком можно назвать пересечение улиц Весёлая и Александры Колпаковой.

   По сообщениям представителя ДНР Яна Гагина, бойцы ВСУ разбившись для потенциальной успешности своей задумки, малыми группами пытаются "просочиться" по окрестным полям, другая часть не мудрствуя лукаво, уже начала сдаваться в плен российским войскам.

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   На текущий момент под контролем российских сил находится не менее 90% города.

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#бахмут #чвк &quot;вагнер&quot;
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