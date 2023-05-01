Теперь вариант выхода из "треугольника печали" для ВСУ возможен лишь при существенном уроне в людской компоненте

Штурмовые отряды "Вагнера" маленькими шагами, но уверенной поступью продолжают продвижение вперёд, даже несмотря на ожесточенное сопротивление на местах.



Самые большие успехи в продвижении у ВС РФ наблюдаются в квадрате пересечения улиц Леваневского и Освободителей Донбасса, в западной и северной оконечностях улиц Толбухина и Левченко. "Наступательная скорость" составляет до трёх кварталов в день в районе юго-западной территории Бахмута.



За ВСУ, в свою очередь, остаётся лишь до 8% площади города. Наиболее боеспособная и многочисленная часть бахмутского гарнизона украинской армии находится в "смертельном треугольнике" в округе лиц Юбилейная, Чайковского и Победы. И для выхода с озвученных рубежей украинские военнослужащие обязательно понесут потери.

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Источник фото: ria.ru

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В южной и юго-западной части города рядом с высотными домами и двумя местными школами располагаются группы 120-й бригады ТрО и 93-й резервной механизированной бригады ВСУ. Рядом с пересечением улиц Юбилейной и Чайковского рассредоточены отряды 127-й, 228-й и 241-й бригад ТрО. Покинувшие позиции, находящиеся в оставленной воинской части 205-й и 206-й подразделения ТрО и 3-я бригада "Спартан" переместились в жилые дома по улицам Декабристов, Гвардейской и Серова, кроме того они удерживают детский сад №54.



Предположительно, теперь "Музыканты" могут действовать тремя различными вариантами: нанести рассекающий удар в районе улицы Освободителей, начать продвигаться в северном направлении, освобождая Хромово, либо использовать оба варианта сразу.