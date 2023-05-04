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Финляндия не собирается передавать свои истребители Украине: "такая корова нужна самому"
Кроме того, у финской армии недостаточно финансирования на покупку новых машин американского производства, да и пресловутых F-16 в авиационном парке не имеется
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   В Финляндии решили не потакать просьбам украинского президента по поводу передачи своих самолётов в ВСУ. Финский президент Саули Ниинисте отказал Владимиру Зеленскому, где объяснил свое решение весьма просто и выразительно: истребители необходимы финской армии, поэтому на Украину они не полетят.

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   Со слов финского главы, соседка России в своих авиационных подразделениях держит только Hornet F-18, а вот горячо просимых истребителей F-16 у армии Суоми нет.


Источник фото: aex.ru


   Кроме того утверждается, что F-18 предстоит "обменять" на самолёты 5-го поколения F-35. Но с этим как раз-таки возникают проблемы: недостаточное финансирование крайне замедляет процесс перехода на самолётный "nextgen" финской армии. Сочная деталь: как только финская армия всё-таки перейдёт на новые самолёты, те самые Hornet-ы уже превратятся в авиационный металлолом.

   После не очень оптимистичных для Украины заявлений финский лидер рассказал, что европейские страны располагают некоторым количеством F-16, но и тут порылась собака: оказывается самолёты-то есть, но нет сервисных организаций, готовых следить за их актуальным техническим состоянием.

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   Так что со стороны Финляндии для Украины "авиационный отбой".

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#f-16 #f-18 #украина и финляндия
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