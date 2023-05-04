Кроме того, у финской армии недостаточно финансирования на покупку новых машин американского производства, да и пресловутых F-16 в авиационном парке не имеется

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В Финляндии решили не потакать просьбам украинского президента по поводу передачи своих самолётов в ВСУ. Финский президент Саули Ниинисте отказал Владимиру Зеленскому, где объяснил свое решение весьма просто и выразительно: истребители необходимы финской армии, поэтому на Украину они не полетят.

реклама

Со слов финского главы, соседка России в своих авиационных подразделениях держит только Hornet F-18, а вот горячо просимых истребителей F-16 у армии Суоми нет.





Источник фото: aex.ru





Кроме того утверждается, что F-18 предстоит "обменять" на самолёты 5-го поколения F-35. Но с этим как раз-таки возникают проблемы: недостаточное финансирование крайне замедляет процесс перехода на самолётный "nextgen" финской армии. Сочная деталь: как только финская армия всё-таки перейдёт на новые самолёты, те самые Hornet-ы уже превратятся в авиационный металлолом.

После не очень оптимистичных для Украины заявлений финский лидер рассказал, что европейские страны располагают некоторым количеством F-16, но и тут порылась собака: оказывается самолёты-то есть, но нет сервисных организаций, готовых следить за их актуальным техническим состоянием.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Так что со стороны Финляндии для Украины "авиационный отбой".