По некоторым данным боеприпасов осталось лишь на несколько дней боёв

Для ЧВК "Вагнер" вопрос с недостаточным количеством боеприпасов ещё не разрешён. Из-за "снарядного голода" часть штурмовых отрядов может быть выведена из Бахмута. О том что такое вполне может "случиться", в беседе с военкором Семёном Пеговым проговорился куратор "музыкантов" - Евгений Пригожин.

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По самым оптимистичным расчётам, группа "Вагнера" во время поставок получает лишь четверть всего ассортимента боеприпасов от необходимого, из-за чего имеются потери среди личного состава, потому что артиллерия, необходимая при активных штурмовых действиях "оркестрантов" - молчит. Письмо о помощи по "боеприпасному вопросу" уже направлено российскому министру обороны.

Источник фото: m24.ru



И если ситуация не разрешится, то административный руководитель "музыкантов" не исключает, что наступление штурмовиков отряда будет прекращено, а часть отрядов получит приказ на выход с городской агломерации. А остальные бойцы просто останутся на своих позициях, без проведения активных наступательных действий. Потому что без патронов и снарядов артиллерии "ничего не будет".

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"Не забыл" куратор "Вагнеровцев" и про ВСУ, которые готовы к потенциальному контрнаступлению. По его словам украинская армия совсем не похожа на армию образца 2014 года, которую легко можно "закидать шапками" по мнению некоторых российских "специалистов". Существует вероятность, что предполагаемое украинское контрнаступление начнётся до 15 мая.