Предположительно, танки переданы в эксплуатацию 1-й отдельной Северской танковой бригады ВСУ

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В мировой сети интернет и в частности в отечественных телеграм-каналах появилось видео танковой колонны ОБТ Leopard 2A4 куда-то движущихся в зоне проведения на СВО. Более бдительное всматривание позволило идентифицировать предположительно и войсковое соединение, куда приписаны немецкие машины. Как сообщается, танкист в одном из немецких Леопардов засветился с нашивкой 1-й отдельной Северской танковой бригады ВСУ.

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Скриншот из видео. Источник фото: телеграм-канал "Vоенкор Котенок Z"





Данное воинское подразделение, укомплектованное тяжёлой техникой западного образца, принадлежит и структурно входит в так называемое оперативное командование "Север" украинской армии.





Leopard 2A4. Источник фото: topwar.ru





Конкретная воинская единица участвовала в АТО с самого его начала, то есть с 2014 года. Как только началась российская СВО на Украине, танковая бригада была замечена в районах Чернигова и Киева, где непосредственно столкнулась с армией ВС РФ. После бригада была передислоцирована в район Краматорска.

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Можно с уверенностью утверждать, что немецкая бронемашина находится в руках опытного действующего боевого подразделения, а не у резервистов, как было ранее отмечено на видео и фото.