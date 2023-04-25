В мировой сети интернет и в частности в отечественных телеграм-каналах появилось видео танковой колонны ОБТ Leopard 2A4 куда-то движущихся в зоне проведения на СВО. Более бдительное всматривание позволило идентифицировать предположительно и войсковое соединение, куда приписаны немецкие машины. Как сообщается, танкист в одном из немецких Леопардов засветился с нашивкой 1-й отдельной Северской танковой бригады ВСУ.
реклама
Скриншот из видео. Источник фото: телеграм-канал "Vоенкор Котенок Z"
Данное воинское подразделение, укомплектованное тяжёлой техникой западного образца, принадлежит и структурно входит в так называемое оперативное командование "Север" украинской армии.
Leopard 2A4. Источник фото: topwar.ru
Конкретная воинская единица участвовала в АТО с самого его начала, то есть с 2014 года. Как только началась российская СВО на Украине, танковая бригада была замечена в районах Чернигова и Киева, где непосредственно столкнулась с армией ВС РФ. После бригада была передислоцирована в район Краматорска.
Можно с уверенностью утверждать, что немецкая бронемашина находится в руках опытного действующего боевого подразделения, а не у резервистов, как было ранее отмечено на видео и фото.