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Бойцы ЧВК "Газпром" отряда "Поток" самовольно покинули позиции, оголив фланги ЧВК "Вагнер"
По результату отступления отряд потерял две позиции и мог подставить под фланговый удар наступающих "Вагнеровцев"
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   Неожиданная и тем более неприятная ситуация получилась на одном из фланговых участков ЧВК "Вагнер", где важный участок в самовольном порядке покинул добровольческий батальон "Поток", структурно входящий в ЧВК "Газпром". В результате чего украинцы захватили назад с таким трудом освобождённые "музыкантами" позиции.

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   Со слов одного из штурмовиков "Оркестра", отход с позиций произошёл на западной оконечности Бахмута, где операторы ЧВК "Вагнер" в ходе ожесточённых боев смогли выбить украинских военнослужащих с лесопосадки. Захваченные позиции заняли сотрудники ДРО "Поток", а вагнеровцы продолжили наступать дальше. Но зачищенные позиции попытались вернуть ВСУ, которые смогли продавить оборону защитной линии. Участники "Потока" поспешно отступили, даже оставив оружие. 


Источник фото: news.rambler.ru


   Из-за незапланированного отхода бойцов "Потока" было утеряно две позиции, где Вагнеровцы могли получить неожиданный боковой удар.

   В самом ДРО "Поток" через третьих лиц прокомментировали ситуацию таким образом, что так как они добровольцы, то они могут воевать по собственному разумению и лишь когда захотят.




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   Позже появилось видеообращение сотрудников батальона, обвинивших во всех "своих бедах" ООО "Редут" и непосредственное руководство батальона, не способное обеспечить бойцов отряда вооружением и артиллерийским прикрытием. Под "обвинение" попали и "музыканты",  выдавшие запрет на отход с оборонительных линий и исключившие ротацию батальона.

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#чвк &quot;вагнер&quot; #батальон поток #чвк &quot;газпром&quot;
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vitosol
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И здесь хохлопитеки!
Бойцы ЧВК "Газпром" отряда "Поток" самовольно покинули позиции, оголив фланги ЧВК "Вагнер"
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