Ещё раньше Дмитрий Песков отслужил "срочную" в РВСН, но после некоторое время провёл в США

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В новом интервью административный руководитель ЧВК "Вагнер" - Евгений Пригожин, рассказал о том, что некоторые из представителей российской элиты отдали долг Родине своим участием в реальных боестолкновениях в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Речь в беседе шла о сыне Дмитрия Пескова, больше известного как пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

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Из разговоров стало известно, что Николай Песков прошёл службу в роли артиллериста в одном из отрядов "вагнеровцев".









Источник фото: topwar.ru





Почему родственник Пескова променял белоснежный песок США и морской закат оттуда же на пыльные дороги спецоперации и угрозу для жизни - неизвестно, но как утверждает Пригожин, отслужил отпрыск Пескова абсолютно нормально.

С личной просьбой забрать Пескова младшего "хоть простым артиллеристом" обратился сам Песков старший. Как видится уже сейчас, устоять и отказать в просьбе Евгений Пригожин не смог.

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Как стало известно из интервью, сын Пескова прошёл службу на РСЗО "Ураган". Других подробностей службы среди "оркестрантов" не приводится. Но ранее Пригожин не был замечен в рассказывании небылиц.