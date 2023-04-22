В новом интервью административный руководитель ЧВК "Вагнер" - Евгений Пригожин, рассказал о том, что некоторые из представителей российской элиты отдали долг Родине своим участием в реальных боестолкновениях в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Речь в беседе шла о сыне Дмитрия Пескова, больше известного как пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
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Из разговоров стало известно, что Николай Песков прошёл службу в роли артиллериста в одном из отрядов "вагнеровцев".
Источник фото: topwar.ru
Почему родственник Пескова променял белоснежный песок США и морской закат оттуда же на пыльные дороги спецоперации и угрозу для жизни - неизвестно, но как утверждает Пригожин, отслужил отпрыск Пескова абсолютно нормально.
С личной просьбой забрать Пескова младшего "хоть простым артиллеристом" обратился сам Песков старший. Как видится уже сейчас, устоять и отказать в просьбе Евгений Пригожин не смог.
Как стало известно из интервью, сын Пескова прошёл службу на РСЗО "Ураган". Других подробностей службы среди "оркестрантов" не приводится. Но ранее Пригожин не был замечен в рассказывании небылиц.