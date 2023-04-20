Так же украинская армия может не рассчитывать на передачу ей современных истребителей европейского производства

Немецкий депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман, занимающая должность председателя комитета по обороне Федерального собрания Германии, сделала весьма резонансное заявление. Представитель "классической" правоцентристской партии СвДП, заявила, что появление немецких солдат и военнослужащих европейских армий на Украине - прямо исключено. Парламентский функционер заявила со всем своим красноречием о том, что ни одна нога немецкого и европейского солдата не появится на территории восточноевропейской республики (Украины). Цитату немецкого депутата привело издание bild.

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Источник фото: dw.com





Хотя сказанное не сильно увязывается с текущей действительностью. Так согласно утечке закрытых документов в открытую сеть, стало известно, что на Украине "в достаточном объеме" присутствуют действующие военнослужащие спецподразделений США и остальных стран альянса НАТО. Так же стало известно, что новости о наличии американского спецназа на территории Украины даже не стали отрицать в Пентагоне, правда придумали "оправдание", где якобы вышеобозначенные военнослужащие участвуют только в качестве контролеров за распределением военных поставок среди ВСУ и не участвуют в боестолкновениях с ВС РФ.

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Но плохие новости для ВСУ этим разумеется не ограничились. Со слов Штрак-Циммерман, Украина не получит и современные истребители, сделанные в Европе, такие как Tornado или Eurofighter. Для отказа в таких поставках нашлась и "официальная причина": это отсутствие обученных пилотов в ВВСУ.