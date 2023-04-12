Благодаря новой стационарной защите заметно снижается шанс на поражение от дронов-камикадзе и мин противника

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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Под Авдеевкой артиллерийские отряды 1-й Славянской бригады использовали защитный комплекс, состоящий из каркасной маскировки и специальных сетей для защиты САУ своего отделения от барражирующих боеприпасов.

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Со слов одного из командиров подразделения с полевым позывным Студент, каркасные заграждения позволяют использовать расширенную номенклатуру разнообразных видов маскировки. А добавленная дополнительно сетевая структура позволяет "перехватить" различные мины и гранаты, сбрасываемые с малых воздушных аппаратов, а также противостоять так называемым дронам-камикадзе.





Источник фото: rg.ru





После того как армейские подразделения корпуса (куда и входит 1-я Славянская бригада) перешли на стационарные пункты каркасной защиты, уменьшилась скорость изготовки САУ к открытию огня и заметно окрепла защита самодвижущихся орудий, резюмировал канонир.

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Добавить к новости можно информацию, согласно которой как только войсковые подразделения насытились различными разведывательными БПЛА, координация и точность огневой поддержки российских артиллерийских подразделений качественно улучшилась.