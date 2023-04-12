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Боец "Вагнера" раскрыл уязвимые места немецкого "Leopard" и рассказал об особенностях танковых боёв
Так же оркестрант поделился мнением о вероятности танковых дуэлей
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   Российская спецоперация на Украине наглядно подсветила новые реалии танковых боёв в современных конфликтах. С таких позиций выступил один из операторов в ЧВК "Вагнер" в своём интервью.

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   По мнению "оркестранта", танковые дуэли во время проведения спецоперации - вещь неизмеримо редкая. Тяжело бронированные машины используют свое артиллерийское могущество с заведомо удалённых огневых позиций. Благодаря "равноудалённости" от прямой линии боестолкновения танкам удаётся избегать поражения дронами-камикадзе и беспилотниками.


Источник фото:dw.com


   Рассказал боец-вагнеровец и об немецком ОБТ "Leopard", поступающим в украинские войска. Так эти боевые машины согласно его словам имеют слабое бортовое бронирование и оснащены недостаточной динамической защитой. В комплексе такой танк не способен противостоять попаданию современного противотанкового боеприпаса. Поэтому немецкие Леопарды "слегка переоценены", подытожил свою беседу оператор "Вагнера".

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   Между прочим, украинская армия имела большие надежды на военную технику западных образцов, в том числе и краусс-маффаевские (фирма-разработчик) Леопарды. Но бронированная машина оказалась не без недостатков, да и для танкистов ВСУ "ближе" советская техника, на владение которой не нужно дополнительно переучиваться.

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#чвк &quot;вагнер&quot; #leopard
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