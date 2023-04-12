Российская спецоперация на Украине наглядно подсветила новые реалии танковых боёв в современных конфликтах. С таких позиций выступил один из операторов в ЧВК "Вагнер" в своём интервью.
реклама
По мнению "оркестранта", танковые дуэли во время проведения спецоперации - вещь неизмеримо редкая. Тяжело бронированные машины используют свое артиллерийское могущество с заведомо удалённых огневых позиций. Благодаря "равноудалённости" от прямой линии боестолкновения танкам удаётся избегать поражения дронами-камикадзе и беспилотниками.
Источник фото:dw.com
Рассказал боец-вагнеровец и об немецком ОБТ "Leopard", поступающим в украинские войска. Так эти боевые машины согласно его словам имеют слабое бортовое бронирование и оснащены недостаточной динамической защитой. В комплексе такой танк не способен противостоять попаданию современного противотанкового боеприпаса. Поэтому немецкие Леопарды "слегка переоценены", подытожил свою беседу оператор "Вагнера".
Между прочим, украинская армия имела большие надежды на военную технику западных образцов, в том числе и краусс-маффаевские (фирма-разработчик) Леопарды. Но бронированная машина оказалась не без недостатков, да и для танкистов ВСУ "ближе" советская техника, на владение которой не нужно дополнительно переучиваться.