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ВКС РФ применили высокоточный боеприпас КАБ-1500ЛГ против ВСУ и показали видео поражения объекта
Корректируемыми авиабомбами были поражены оборонительные порядки украинской армии на Угледарском направлении.
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   В мировой паутине появился видеоролик применения управляемых (корректируемых) авиабомб КАБ-1500ЛГ. Корректируемый снаряд с лазерными гиростабилизированными ГСН поразил хорошо укреплённые позиции ВСУ где-то в районе Угледарского квадрата.

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   Авиабомба, с собственным весом в 1,5 тонны, способна с лёгкостью пробить 3 метра усиленного железобетона или 20 метров грунтового слоя. Проект "КАБ-1500ЛГ" за авторством ОАО " "ГНПП Регион" структурно входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". 


Источник фото: roe.ru


   Этот боеприпас с осени 2015 года уже применялся с Су-34 ВКС РФ против бункеров и убежищ боевиков в Сирийской республике. А "вторую жизнь" и резкое увеличение количества выпускаемых единиц с конвейеров этого грозного вооружения поспособствовал визит зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на завод АО "ГНПП "Регион" .

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   Второй разновидностью корректируемой авиационной бомбы, использующиеся против ВСУ, можно назвать УПАБ-1500Б, видео применения которой тоже вполне себе завирусилось. Первый случай согласно украинским СМИ использования полутонной бомбы произошёл в окрестностях Авдеевского коксохимического комбината. Модель этого боеприпаса считается более свежей, так как она поступила на вооружение всего лишь 4 года назад в 2019 году. 

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#всу #вкс рф #корректируемый снаряд #каб-1500лг
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